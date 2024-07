Estiu intens a la Vall

És estiu. I això, encara que no ho parega, és sinònim d’una intensa activitat a la Vall d’Uixó. Enguany estem fent una forta aposta pel Paratge de Sant Josep, on hem iniciat una nova etapa amb la reobertura del quiosc-cafeteria de la pista de ball. Li hem posat de nom Ca Cova, com la nova mascota de les Coves de Sant Josep que també hem presentat fa uns dies i que li dona color a estes instal•lacions, recuperades i gestionades públicament.

I estem aconseguint l’objectiu que el Paratge de Sant Josep siga punt de trobada per als vallers i valleres, celebrant activitats per a tots els públics. Més d’un miler de persones van vindre a gaudir de la victòria de la selecció espanyola en l’Eurocopa en la pantalla gegant. La gran festa en Ca Cova, que va incloure un concert de Gustavo Paradís i castells inflables per als més menuts també va ser un èxit, donant-li així oferta d’oci sobretot al públic familiar.

Per això per tercer any consecutiu hem tornat a programar la Festa de l’Aigua, amb la col•laboració de Facsa. Cada dijous al matí durant els mesos de juliol i agost (a excepció del dia 15 d’agost), s’instal•len inflables en la pista de ball. Així, els més menuts poden gaudir d’activitats aquàtiques amb els tobogans, ruixadores i lliscadors, especialment en jornades tan caloroses com les que estem vivint estos dies no només a la Vall, sinó en tot el territori valencià.

Les obres del parc aquàtic començaran a ser realitat

Com és un tema recurrent, vull tornar a parlar del treball que estem fent per a transformar les antigues piscines de Sant Josep en un parc aquàtic. Fins al 3 de setembre està obert el procés perquè les empreses puguen presentar les seues ofertes per a la redacció del projecte i la direcció d’obres d’este nou complex aquàtic. Com veieu, el full de ruta és clar i està en marxa. No parle només d’una idea de futur. En uns mesos les obres començaran a ser una realitat.

Parlar d’estiu a la Vall és parlar també de les ja mítiques Nits d’històries i historietes. Esta iniciativa la va començar este equip de govern fa quasi nou anys i ja està molt més que consolidada. Cada cap de setmana s’esgoten les places per a participar en estes rutes guiades per a conéixer la història del nostre poble i les nostres arrels i tradicions. El proper cap de setmana serà el torn del Camí de l’Aigua i es farà un recorregut pel traçat de l’antiga séquia, que ara estem recuperant gràcies a una ajuda dels fons europeus Next Generation EU.

Les nits de ball a Sant Josep, amb algunes vetlades especials, també són part de la programació estival. Com l’Estiu Esportiu, que enguany compta amb més de 400 participants. Es tracta d’una aposta per les activitats saludables, que també es va iniciar amb nosaltres al govern. Perquè creem que l’activitat física és fonamental en la societat i que millora la qualitat de vida de la gent sempre que s’adapte a les seues circumstàncies.

El projecte ‘Oasis climàtics’

Amb eixa vocació de millorar la vida de les persones, este estiu hem posat en funcionament el projecte Oasis Climàtics, en col•laboració amb les associacions de jubilats i jubilades. En juliol i agost posem a disposició de la ciutadania cinc centres socials amb climatització per a combatre calor i protegir a la població de les altes temperatures, especialment a la gent gran, que sol patir més els seus efectes. Amb este projecte també aconseguim la seua socialització i ajudem a combatre la soledat no desitjada. Com veieu, tot i l’estiu no estem quiets i l’acció de l’Ajuntament continua. Estem immersos en els preparatius de les Penyes en Festes, que començaran el 3 d’agost amb el Xupinasso. Però este cap de setmana ja viurem el previ amb el dia del sorteig. La carpa ja està instal•lada al recinte i d’ací a pocs dies s’iniciarà el muntatge de les tanques i de la plaça al Mercat. El compte enrere per a la setmana gran ja ha començat.

Però no tot és oci, encara que siga estiu. Continuem amb el procés per a optar a urbanitzar l’ampliació del polígon Belcaire. Continuem reivindicant a la Conselleria que no paralitze projectes del Pla Edificant i que siga més ràpida en la tramitació de les ajudes a la dependència. Continuem amb les obres del Camí de l’Aigua, amb la construcció del nou CEIP Rosario Pérez, amb el programa per a persones desocupades que durant l’estiu adeqüen camins i el terme rural, amb la preparació de les jornades educatives de setembre, amb la millora d’escoles, amb l’Escola d’Estiu i l’Estiu Jove… En definitiva, l’activitat és intensa. I més que ho serà a partir del mes de setembre. Tenim per davant una legislatura molt emocionant, amb projectes de transformació de la ciutat que seran un abans i un després en la Vall. L’ampliació i reforma de l’edifici de l’ajuntament, la construcció del Museu de la Fàbrica de la Llum, la regeneració integral del barri Colonia San Antonio, el nou splash park o el nou pavelló poliesportiu. Endavant, com sempre.

Alcaldessa de la Vall d'Uixó