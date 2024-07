Aliens a la crisi agrària

Les comarques d’interior, com els Ports i l’Alt Maestrat, són de les zones de tota Espanya on la sequera, des de fa mesos, està sent més intensa. Mentre el sector primari està travessant una situació límit, per la falta d’aigua i el sobre cost que això produeix pel manteniment del ramat i les collites, la inacció del PP en el govern autonòmic és alarmant.

Estem a punt d’entrar en agost i la Generalitat no ha sigut capaç de convocar cap ajuda extraordinària, ni dur endavant actuacions hídriques d’emergència. Per si fora poc, a això es suma l’impagament d’ajudes com les de la PAC de l’any passat. Què més ha de passar per a que compleixen amb el seu treball i donen suport i ajuda a un sector fonamental? La situació és tan extrema que fins i tot s’estan sacrificant exemplars per l’escassetat d’aigua.

Otros artículos de Rhamsés Ripollés

Línia discriminatòria

Ara tenim nou conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, de Castelló. En ell recau la responsabilitat de trencar amb la línia discriminatòria d’aquest Consell amb la nostra província. Que el Agua para todos no siga sols per Alacant, que siguen inversions per a tots els que clamen aigua per a viure i treballar. Que no siga per enfrontar territoris com fins ara han fet.

Moltes poblacions, que incrementen el seu veïnat en estiu, van a tindre una situació encara més complicada. A què esperen per actuar? El veïnat, activitats i empreses són els que han de suportar les conseqüències?

Tot el sector primari és fonamental pel present i futur dels nostres pobles. De nord a sud de tota la Comunitat. Front a la tisora de Mazón i la consellera Merino els socialistes tenim clar que cal invertir en el sector primari: en infraestructures, maquinària, serveis. Mazón què més ha de passar, a què espera per actuar? Prou d’inacció, a pagar, invertir i donar solucions.

Diputat provincial del PSPV