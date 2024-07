Llum i Futur per Vila-real

El discurs de divendres ens recordava la importància de reconéixer la història i les arrels que ens defineixen. L’espai emblemàtic de La Llum de Tol simbolitza l’espurna que va encendre la modernització i el progrés de Vila-real en el seu moment i que ho pot seguir fent ara. La seua transformació des d’un poble agrícola a una ciutat industrial és testimoni del nostre esforç col•lectiu i de la nostra capacitat per evolucionar.

Hem de mirar cap al futur amb una visió clara i compromesa. L’ambició de convertir Vila-real en una ciutat més feminista, inclusiva, pròxima i sostenible no és només un ideal, sinó una necessitat imperativa. Això implica treballar perquè els nostres infants hereten una ciutat verda, lliure de masclisme i on tots els seus habitants, especialment els més vulnerables, tinguen l’oportunitat de prosperar, on la gestió honesta dels recursos públics, la defensa de la nostra cultura i llengua, i la dignificació dels nostres majors en són pilars fonamentals. La nostra història democràtica ens recorda que el diàleg i l’entesa són les eines més poderoses que tenim per a avançar.

Aldea gal•la

Vila-real, amb el seu cor de poble, es manté com una aldea gal•la que resisteix contra les polítiques regressives i feixistes. La confiança guanyada i les relacions humanes establertes, en l’àmbit polític, són claus per a mantenir aquesta resistència i assegurar que la política no pervertisca la nostra humanitat.

L’equip de govern, així com els treballadors municipals, tenen un paper crucial en aquest procés. Treballar plegats, amb respecte i col•laboració, és l’única manera de garantir que Vila-real continue sent una ciutat d’oportunitats, oberta i diversa.

Així doncs, enfrontem aquest nou repte amb determinació i esperança. Des del cor, comprometem tot el nostre esforç per millorar la vida de cada persona que habita aquesta meravellosa ciutat. Perquè la força de Vila-real rau en la seua gent, en cuidar-nos i estimar-nos. Juntes som més fortes. Juntes, serem imparables.

Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial