45.000.000 / 6.000

A l’illa de Creta, en temps de la Grècia clàssica, Talos era un gegant de bronze que vetlava per a que cap estranger entrara de cap de les maneres al seu territori. Primer els allunyava amb roques que els llançava. Si aconseguien arribar a la costa es convertia en una mena de foc que en abraçar-los els socarrava fins la mort.

No deuria ser aquesta la manera com una població de més de 45 milions de persones se’n fa escarafalls i es queixa per uns sis-mil joves que campen per les illes Canàries.

Otros artículos de Tomàs Escuder AL DIA Males pràctiques AL DIA Individualisme AL DIA Del model econòmic

De veritat una població que ha patit l’emigració i l’èxode massa vegades i en condicions terribles no pot acollir a sa casa aquesta ridícula quantitat de gent ? I es baralla per això?

Si realment, des de la política o des de la mateixa societat, s’actua imitant el que feia el gegant Talos cal que revisem la nostra moral i l’esperit solidari.

Encara que aquests joves no formaren part d’una bona solució per a pagar les pensions de les futures generacions o que no foren la força de treball que accepta feines dolentes i mal pagades, igualment hauríem d’entendre que cal acceptar aquests immigrants. I, més encara, fer per a que s’integren com més prompte millor en la nostra societat. Lògicament als polítics els correspon donar la solució. I dotar les estructures dels mitjans necessaris. I legislar conforme a aquesta situació.

No és únicament una qüestió de conveniència material i econòmica, sinó que és un imperatiu moral que com a societat benestant i rica ha de donar exemple.

Ningú no és pur

Els qui puguen témer una contaminació de raça deurien pensar que ningú no és pur. I menys per aquests racons de la Mediterrània. I que els intercanvis de població sempre han beneficiat el conjunt de la societat. Ni que siga per això ja deurien ser acceptats.

Però després hi ha el sentit purament humà de la solidaritat amb el desvalgut i necessitat. Si no som capaços d’acollir aquestes persones hem perdut la memòria i ens mostrem insolidaris.

Sociòleg i traductor