Molt farts

Catorze assassinats masclistes en setze dies. Quasi una víctima mortal per dia. Les dades de violència de gènere continuen omplint-nos de dolor i indignació. Des de principi d’any, 26 dones han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles i 1.270 des de 2003, any en què va començar l’estadística oficial. Els números són esgarrifosos, però darrere de cada xifra hi ha una història de sofriment, por i desesperança. Dones que han perdut la seua vida, la seua dignitat i el seu sentit de la seguretat. I és que aquesta violència no només destruïx cossos i ments, sinó que també mutila somnis, silencia veus i apaga projectes de vida.

Sens dubte, és una ferida profunda en el teixit de la nostra societat, un reflex que ens recorda que encara queda molt per fer i per avançar en igualtat. Malauradament, estem lluny de la cicatrització.

L’arrel està en la perpetuació d’actituds masclistes i la normalització de la desigualtat. Perquè la violència masclista comença molt abans dels colps, de les pallisses, de les violacions i els assassinats… El masclisme crea el seu propi caldo de cultiu a través de diferents mitjans com, per exemple, les xarxes socials.

L’educació és un dels pilars fonamentals per al canvi, per tal de sembrar, des de primerenca edat, llavors de respecte, igualtat i amor. Per això, és essencial treballar per a incorporar programes d’educació en igualtat en totes les escoles, assegurant que els xiquets i xiquetes cresquen entenent la importància l’equitat. A més d’educar, aquestes iniciatives prevenen futurs comportaments violents, creant una generació més conscient i compromesa amb la igualtat.

Models de comportament

Està clar que els centres educatius juguen un paper molt important, però l’educació ha de començar a casa. Els pares i mares han de ser models de comportament, ensenyant que el respecte i l’empatia són les bases de qualsevol relació sana. Els xiquets i xiquetes en entorns de violència són susceptibles de créixer aprenent que l’abús és una forma acceptable de resoldre conflictes. Aquest cicle ha de trencar-se i hem d’actuar ara.

No podem passar per alt que aquesta xacra s’alimenta de la indiferència d’alguns, la hipocresia d’uns altres i el negacionisme indecent. I en aquest punt aprofite per a remarcar que no, no és violència intrafamiliar com diuen alguns, és violència masclista, les coses pel seu nom.

Com a societat tenim la responsabilitat de denunciar qualsevol acte violent i de fer costat a les víctimes. Hem de fomentar el respecte mutu i la igualtat de gènere en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana. Les institucions, des dels ajuntaments fins als governs nacionals, tenim l’obligació de liderar amb l’exemple i garantir que s’implementen i respecten les lleis i polítiques destinades a protegir les dones i erradicar la violència masclista. La unitat d’acció és fonamental per a multiplicar la nostra força i assegurar que les nostres demandes siguen escoltades. A l’Alcora, hui ens unim a la vigília organitzada per col·lectius que integren el Moviment Feminista del País Valencià. En el nostre municipi, per l’associació Dones Progressistes de l’Alcora.

Un acte amb el qual no només recordem a les víctimes, sinó que també reafirmem el nostre compromís col·lectiu d’erradicar aquesta violència d’una vegada per sempre.

Ho fem des de la ràbia i la indignació, però també des de l’esperança que, juntes i junts, podem construir una societat lliure de violència masclista. Sí, per utòpic que semble, somiem amb un món on la violència de gènere siga un record llunyà, una ombra que mai més torne a enfosquir les nostres vides.

Demostrem que no estem disposats a tolerar més violència contra les dones i que lluitarem fins a eliminar-la. Aquest és un problema que ens afecta a totes i tots i no pararem fins que cada dona puga viure lliure i segura.

Seguim en la lluita

Vull agrair a totes les associacions i persones que treballen i mostren el seu suport i compromís en aquesta lluita. La seua valentia i determinació són una font d’inspiració per a tots nosaltres. Juntes i junts, podem fer una diferència real i significativa.

A l’Alcora, no baixarem la guàrdia en cap moment. Continuarem treballant cada dia amb dedicació i compromís per a protegir les nostres dones i garantir que puguen viure en un entorn segur i lliure de violència.

Hui, i cada dia, fem que la nostra veu s’escolte forta i clara. Estem molt, però que molt fartes i farts de la violència masclista. Aquesta situació no es pot mantindre.

Per totes les víctimes, pels seus familiars i amics, per totes les supervivents, i per les generacions futures, diem Ja N’hi Ha Prou! Ja n’hi ha prou de callar, d’aguantar, de patir i de morir.

Avís per a navegants, no farem ni un pas arrere. Més aviat al contrari, en farem mil més endavant.

Portaveu de Compromís per Castelló