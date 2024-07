Al pur estil de Millán Astray, aquesta frase és el que més s’aproxima al que el Partit Popular i Vox faran avui al ple de l’Ajuntament de Castelló. I és que, com vostés saben, Begoña Carrasco, en una demostració d’odi cap a la nostra llengua i la nostra identitat, vol eliminar la forma exclusiva en valencià del nom de la nostra ciutat, Castelló de la Plana. Bàsicament, perquè no vol que el valencià tinga cap lloc que ens recorde quina era la llengua pròpia de la nostra ciutat.

També, però, perquè no entén el valor de la toponímia com a bé d’interés cultural, tal com marca l’actual legislació, ni tampoc la importància de protegir i promocionar la nostra llengua tal com reclama la Constitució i l’Estatut.

Les motivacions oficials i públiques del govern per fer aquest canvi no s’aguanten per cap lloc. A ningú li han prohibit utilitzar la forma castellana de Castellón. El nom oficial bilingüe no promou la llengua, ni garanteix el bilingüisme social, ni molt menys fomenta una normal convivència de les dues llengües. El valencià està en retrocés i si el deixem en mans d’aquesta gent acabarà com el llatí.

Informe

Per a realitzar tal canvi, el Partit Popular es justifica en un informe de Santiago Fortuño, que ha sigut desautoritzat per altre del Departament de Llengües i Cultures Europees de la UJI. Un informe, aquest últim, que el PP es nega a incorporar a l’expedient, perquè és la constatació que açò s’està fent contra la legalitat. Perquè els exigeix un informe lingüístic i històric que no tenen.

Sols els ha faltat dir «muera la inteligencia, y el valenciano». En el seu al•legat, avui, la nostra ciutat perd.

Portaveu de Compromís per Castelló