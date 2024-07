A falta de la tradicional ola de irreductibles mosquitos y sus molestas consecuencias, ya tenemos casi completa la lista de las noticias del verano que cada año se reparten el podio de los titulares de prensa. Hace días nos desayunábamos con el aviso del incremento del 40% en la venta de aparatos de aire acondicionado para paliar la ola de calor. Antes supimos de la pertinaz sequía que trae asociada los camiones cuba y la muerte de peces en los pantanos; también del riesgo de incendios forestales que aún no se han propagado con la virulencia de otros años. Nada nuevo bajo el sol.

Un verano más en la redacción en el que siempre se cuelan otros titulares en función de eso que llaman actualidad. Por ejemplo, el serial sobre la declaración ante el juez inquisidor de la esposa del presidente infame; porque así, con esos adjetivos, se emplean los followers de unos y otros en virtud del color del cristal con el que leen la prensa y del color de la prensa que leen. Y en el siguiente capítulo, la traca. El juez instructor llama a declarar al presidente del gobierno por esposo, que no por presidente, aunque está investigando a su mujer por un presunto delito de tráfico de influencias por ser, precisamente, la esposa del presidente. Vamos, que el juez Peinado irá a Moncloa a tomar declaración a Sánchez porque, como todos saben, esa es la residencia del esposo de la mujer del presidente, pero no la del presidente. ¿Se entiende no? Ni siquiera Marx, me refiero a Groucho, hubiera ideado una argumentación semejante.

Reparto

Y mientras, llegan otras olas. Si estuviéramos en Canarias a mis colegas en activo les tocaría informar de esa que arrastra hasta las costas de Tenerife y Fuerteventura a miles de africanos en busca de una mejor tierra donde ganarse el pan que se les niega en sus casas. Que de eso va la cosa, de sobrevivir. Aquí, en la Comunitat, lo vivimos desde una distancia condescendiente y, a lo sumo, hablamos de cuántos nos van a tocar en el reparto o, llegado el caso, dónde los colocaremos para que se vean lo menos posible. Los hay que van más lejos y en su discurso de odio no plantean ni a cuantos ni dónde, piden directamente que los buques de la Armada se encarguen de ellos antes de chapotear sus sucias manos en aguas españolas. Lo exigió Vox antes y se sumó hace días uno de los voceros del PP aunque sin demasiado entusiasmo de los suyos en la defensa de tan alocado exabrupto.

Los ultras patrios han hecho del reparto de inmigrantes su cruzada en defensa de la España atacada por menores de tez morena que, según dicen, violan machete en mano a mujeres de inmaculada piel blanca. Santiago, el Abascal no el matamoros que según la fábula guerreó junto a los cristianos en Clavijo para expulsar al Islam invasor, ha cumplido su amenaza de romper los gobiernos de coalición por aceptar el PP un ridículo prorrateo que debería avergonzarnos a todos. Aquí, en la Comunitat, la bienpagà sigue en Vox, pero no suelta la canonjía de la presidencia de Les Corts y otros se abrazan al PP donde les acogen eufóricos como si no fueran ya lo que han sido hasta ayer mismo.

Y no, lo malo es que no son los efectos de la ola de calor; sino del tsunami ultra que se nos viene encima. Que ya está aquí.

