Llum per al progrés de Vila-real

Divendres passat vam viure un dia històric en el govern de la nostra ciutat. En un moment polític en el qual, per desgràcia, l’exemple de l’acord i el diàleg resulta una excepció, a Vila-real vam rubricar un pacte, el pacte de la Llum de Tol, que il·lumina una nova etapa de progrés i avanç en el nostre municipi. A diferència d’altres escenaris polítics, amb PP i Vox com a protagonistes de vergonyants acords signats sobre lletra morta, a Vila-real dues formacions polítiques serioses, amb tradició de pacte, hem decidit tornar a unir els nostres passos per a garantir l’estabilitat que la nostra ciutat necessita. Els onze edils del PSPV-PSOE, al costat dels tres regidors de Compromís, amb Maria Fajardo com a vicealcaldessa, Santi Cortells i Dora Saura, conformem un govern sòlid amb 14 dels 25 representants que conformen el Ple municipal.

El pacte de la Llum de Tol no és l’inici d’un diàleg i un camí junts entre PSPV-PSOE i Compromís. És una etapa més, un nou capítol, d’una història compartida. Van ser huit anys de govern conjunt amb Compromís (2011-2019) de la mà dels qui han liderat el partit en diferents moments com el nostre enyorat Pasqual Batalla, a més de Josep Pasqual Sancho, Xavi Ochando, o també Alberto Ibáñez, Mònica Àlvaro, Gemma Gil, Maria Dolores Parra, Balma Llansola, i altres tants membres d’aquest partit que han fet possible un canvi en aquesta ciutat. El progrés de Vila-real seria impossible d’entendre si no fora també per l’aportació de Compromís en eixos huit anys i per les diferents propostes que durant l’últim temps han posat sobre la taula els seus regidors.

Aquesta legislatura va arrancar fa un any amb diàleg entre els dos partits; des de la cordialitat, llimant asprors i dificultats, vam acordar deixar de costat la política i les emocions per a centrar-nos en el diàleg i el treball en benefici de Vila-real. Però la realitat de la complexa situació econòmica de l’Ajuntament ens va fer veure que no era el moment d’un acord de govern. A l’herència enverinada del PP, per l’urbanisme i el deute, se sumaven les conseqüències de la gestió d’una pandèmia, i els efectes en l’economia de la guerra a Ucraïna, amb una inflació disparada i uns costos energètics que van triplicar la factura elèctrica del municipi. Això va derivar en tremendes dificultats per a fer front al pagament a proveïdors, alguna cosa que em fa mal especialment, i pel que reitere les disculpes a totes les empreses i particulars afectats; des del PSPV-PSOE vam assumir la responsabilitat de gestionar aquest deute, fruit de la tempesta perfecta dels últims anys, i vam entendre que Compromís no era responsable d’aquesta situació. El pacte de govern no va ser possible fa un any, però he d’agrair que els tres regidors de Compromís ens van ajudar i van treballar des de fora per a aconseguir el primer dels objectius perquè l’acord de govern vera la llum. Gràcies a la seua col·laboració i diàleg, vam aconseguir els diners necessaris per a avançar en la solució del pagament a proveïdors i en les pròximes setmanes liquidarem per fi el deute d’aquests últims anys.

El segon dels objectius era pactar un pressupost i l’hem aconseguit, després de tres mesos d’un diàleg fluid. Aquesta mateixa setmana, la vicealcaldessa Maria Fajardo i jo presentàvem els comptes d’aquest 2024. Un pressupost responsable, possible i seriós, fruit d’aquesta nova estabilitat política. Amb 58,2 milions d’euros -4,7 milions més que en 2023 per l’augment de les aportacions del Govern- aquest pressupost garanteix que puguem continuar treballant en el projecte de ciutat; en un futur de progrés, reforçant aliança amb la societat i garantint l’aposta pels serveis públics, la protecció del patrimoni, la defensa dels nostres senyals d’identitat i la millora de la plantilla municipal. En pocs dies aprovarem el pressupost, que ens assegura el full de ruta per a enguany, i ja treballem en el pressupost de 2025, per a aprovar-lo abans de final d’any i assegurar l’estabilitat en el pròxim exercici.

Coneixent-nos millor

Amb el pagament a proveïdors en vies de solució i un pressupost consensuat, era lògic fer el pas decisiu: que Compromís entrara a governar. I ho hem fet bé. Uns altres -Vox i PP- només compartien les ànsies de poder i han acabat trencant-ho tot. Nosaltres ho hem fet com toca, parlant dels problemes de Vila-real, coneixent-nos millor i generant més llaços. El nostre acord està basat en principis i valors que compartim amb la finalitat de construir una Vila-real millor per al futur. És un pacte per a treballar en la Vila-real 2030; en la nova Vila-real del segle XXI, solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora; un acord que superarà una manera de governar contra la que volem lluitar, la de la dreta i la ultradreta. El meu agraïment als dos partits pel seu aval al pacte de la Llum de Tol que marca un abans i un després en la nostra història política. Iniciem una nova etapa de llum per al progrés de Vila-real.

Alcalde de Vila-real