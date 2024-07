Castellón, tierra de olímpicos

Somos la capital del deporte. Me lo habrán oído decir muchísimas veces, en todas y cada una de las presentaciones de los múltiples eventos deportivos que se celebran en nuestra ciudad a lo largo del año, pero también en las recepciones a los deportistas que, sin haber tenido la suerte de nacer en nuestra ciudad, la han descubierto y elegido como el lugar idóneo para entrenar y llegar a lo más alto.

Les pondré un ejemplo. Este fin de semana, de nuevo, el nombre de Castellón volverá a sonar fuerte en todo el país y lo hará de la mano de los más de 750 atletas que participarán en el Campeonato de España sub-20. Durante dos días, las instalaciones deportivas Gaetà Huguet volverán a ser escenario del mejor atletismo de promoción, pues es una prueba clasificatoria para el mundial de atletismo. Pero su impacto irá más allá, pues la cita prevé reunir a más de 4.000 personas que, además de conocer la capital de La Plana, disfrutarán de nuestra gastronomía, nuestro comercio, patrimonio y playas y, al volver a casa o con sus imágenes en las redes sociales, se convertirán en auténticos prescriptores de nuestros encantos.

Queremos que el deporte sea una de nuestras grandes tarjetas de visita y, sin ir más lejos, nuestra ciudad acogerá este año cerca de 40 eventos de calado nacional e internacional que nos permitirán desestacionalizar el turismo, uno de los grandes retos del sector castellonense en el que estamos implicados desde el primer minuto que entramos a gobernar. Además, desde la Concejalía de Deportes que dirige Maica Hurtado ya se está trabajando en la programación del 2025, cuando viviremos efemérides históricas como el 40º aniversario de la Media Maratón. Organizada por La Unió Atlètica de Castelló. La carrera más longeva de la ciudad llega a la cuarentena mejor que nunca, con una imagen renovada y apostando por ofrecer al corredor una experiencia que marque la diferencia respecto al resto de la oferta en otros destinos.

Estamos y estaremos a su lado y al de todos y cada uno de los clubes que tiene Castellón en sus diferentes disciplinas. Ellos son esencia castellonera, de nuestra cultura del esfuerzo y la superación, de nuestra fortaleza para salir adelante cuando las cosas peor están y de nuestro espíritu ganador.

Pero la importancia de ser capital del deporte va más allá. Y es que consideramos importantísimo promover su práctica desde la infancia. No hay una fórmula mejor para combatir el sedentarismo y el exceso del uso de las pantallas de nuestros menores, así como para fomentar los hábitos de vida saludables. Ser sede de grandes eventos y contar con la presencia de referentes de los mismos incide en este impulso de la cultura deportiva entre los castellonenses del presente y el futuro.

Respecto a este último punto, tenemos el orgullo de contar en nuestros clubs con primeros espadas en diferentes disciplinas. Tal es su importancia que darán lo mejor de sí mismos en los Juegos Olímpicos de París, que vivieron ayer su jornada inaugural. De nuevo, Castellón está en el foco mundial a través del deporte.

Orgullosos de todos ellos

Durante las últimas semanas, he tenido el honor de recibir a uno de nuestros grandes olímpicos, el jugador de vóley playa Pablo Herrera. Se trata de uno de los deportistas españoles que más presencias ha tenido en los JJOO, pues ha disputado hasta seis, lo que le sitúa en lo más alto del Olimpo deportivo. En todos ellos ha llevado el nombre de Castellón por bandera y es, sin ninguna duda, el perfecto embajador de nuestra terreta. Además de Herrera, nueve atletas del Facsa-Playas de Castellón estarán en París. Hablamos de seis mujeres y tres hombres, ocho de los cuales representan a nuestro país, que nos han escogido para prepararse en este complicadísimo camino hacia el oro en un club de oro.

El atletismo forma parte del ADN de nuestra ciudad y así lo percibió la medallista olímpica Marileidy Paulino, que ya se preparó para las Olimpiadas de Tokio 2020 en las pistas de Gaetà Huguet y que ha vuelto a elegirlas para París 2024. Las instalaciones, el clima o la comodidad de la ciudad fueron algunos de los vectores que la hicieron decantarse por Castellón y que esperamos que atraigan a muchos deportistas más. Ojalá Castellón vuelva a darle la suerte de hace cuatro años, cuando consiguió dos medallas de plata.

Y no me quiero dejar a Nixon Hernández y Ulises Saravia, dos nadadores internacionales del Club Nados Castellón que defenderán los colores de El Salvador y Argentina, respectivamente, pero que tienen su lugar de entrenamiento aquí, en su casa. Qué orgullosos estamos de todos y cada uno de ellos y qué gran oportunidad nos ofrece su presencia en París. Los JJOO son la perfecta plataforma para darnos a conocer y seguir avanzando, pero no hay ninguna duda de que ya somos una tierra de olímpicos. En esto, nos llevamos el oro.

Alcaldesa de Castellón