Destrossar els Ports

Per la porta de darrere i sense publicitar-ho a la web del Consell de Ministres. Perquè passara inadvertit, almenys fins a la publicació al BOE. Així, d’amagat, van decidir els ministres socialistes, en contra de l’oposició dels socis, autoritzar la MAT dels Ports. Una línia de Molt Alta Tensió amb la qual s’evacuarà l’energia dels centenars de molins eòlics de Terol, projectats per Forestalia però venuts al fons d’inversió danés.

Perquè d’això parlem: d’especulació i d’extractivisme. I també de ruralitat. De pervivència dels pobles i del dret que tenen els xicotets municipis de l’interior de Castelló, en este cas Morella, Cinctorres i Portell, a decidir sobre els seus recursos front l’interès de grans empreses energètiques i fons inversors de saquejar-los i especular.

En eixe debat, el PSOE de Madrid, el Govern, la ministra i secretària general del PSPV, Diana Morant, han apostat per l’especulació i han deixat els Ports, i especialment Cinctorres, Portell i Morella, als peus dels cavalls. Han desoït els acords presos pels tres municipis en contra del projecte i a favor de preservar paisatges i espais que els fan únics.

Però no tot està perdut. La gent dels Ports no abaixa els braços. Ha vist com la lluita dona fruits. Com els promotors d’altres megaprojectes com la Magda, a les Coves, van reculant -encara que no tot està guanyat-. I per això no afluixaran. Seguiran organitzant i defensant els seus pobles ara en l’Aplec. I continuaran amb les jornades del 3 d’agost a Morella.

Per això, tenen tot el nostre suport.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló