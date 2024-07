Terraplanistas. Oh, cielos...

Llevo unos días indagando sobre los terraplanistas. Se le puede sacar mucha punta al tema. No porque dude acerca de si la Tierra es esférica, plana o con forma de caparazón de tortuga -grande Terry Pratchett-, sino porque haya, vamos a ser políticamente correctos, iluminados capaces de argumentar, de forma seria, que el planeta es un círculo plano con centro en el polo Norte y rodeado de una inmensa masa de hielo: la Antártida.

No voy a refutar esta teoría, que me parece delirante, sino que mejor echemos un vistazo al global de las cuestiones conspiranoicas: que si los atentados del 11 de septiembre los orquestó el propio gobierno de los Estados Unidos, que si las vacunas nos introducen chips para tenernos sumisos y controlados, que si esto, que si lo otro… Locuras todas ellas, absurdeces de patio de colegio como las que me cuenta a veces mi hijo de siete años. El problema es que quienes las defienden indagan sobre ellas con perseverancia. Hace un estudio, sesgado, nutrido por fuentes que solo analizan el tema desde su punto de vista, pero, lo que a mí me parece más interesante: invierten tiempo, no poco, en profundizar sobre la cuestión.

Aquí quería llegar: habla uno con ellos, y yo, usted y el vecino de arriba, que no somos ni astrofísicos, ni historiadores, ni médicos, nos topamos de bruces con unos argumentos que no por disparatados o erróneos quiera decir que seamos capaces de refutar debido a que nosotros confiamos en los científicos y no exploramos más allá. Esto les da alas. Nuestro silencio, la imposibilidad de ofrecer razonamientos contrarios les refuerza en sus teorías alocadas. Y si, por casualidad, sabemos del asunto en cuestión, resulta que ellos siempre poseen un as en la manga que lo desbarata todo, y que solo sacarán en el momento en que se vean irremisiblemente contra las cuerdas: la gran conspiración.

Los nazis actuales, es decir, aquellos que hoy en día aún hacen apología de Adolf Hitler y sus perturbadoras ideas, actúan de la misma manera. Estudian el asunto, desde un punto de vista transversal, usando solo fuentes de información que validan sus teorías absurdas y, si se topan de frente con alguien sensato que además sabe del tema y puede desmontar sus argumentos uno a uno, acaba recurriendo a que la información nos llega tergiversada por los judíos que dominan los medios de comunicación. Resulta imposible convencerles de su error. Siempre se salen con la suya.

Deje estar lo de discutir

Luego hay cuestiones alejadas de lo científico bastante más inocuas y populares: los horóscopos, por ejemplo, tan absurdos como el terraplanismo o la defensa de los nazis pero que, en principio, resultan inofensivos. Otro día, con el ánimo de echarnos unas risas, hablamos de esto.

En fin, que el planeta Tierra es indiscutiblemente una esfera. Hay mil experimentos que lo avalan; lo sabían hasta los sumerios, hace ya seis milenios. Pero discutir con un seguidor de esta bobada resulta complicado, así que déjelo estar. Sonría, asienta y, mientras el otro suelta su perorata, piense en qué cenará mañana o si ha sacado la basura.

Editor de La Pajarita Roja