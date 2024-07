Globalizados

Por mucho que nos empeñemos en considerar la globalización como un concepto actual, hay que señalar que este fenómeno ha estado intrínsecamente vinculado a la propia evolución del ser humano. Y España ha sido todo un referente histórico en una globalización que extendió los dominios de un imperio más allá de lo inimaginable.

La globalización actual, que incorpora como novedad el elemento de la inmediatez a través de la tecnología y los medios de comunicació, no solo nos ha cambiado a todos, también ha transformado el mundo y lo ha hecho a velocidad vertiginosa. En menos de una generación se ha dado un salto inédito que no parece tener fin. Si echamos la vista atrás -no muy atrás- hay quien recuerda aquellas viejas estampas del Día del Domund, en las que portábamos huchas con el busto de figuras chinas e indias que eran, a la postre, los beneficiarios de aquellas bienintencionadas colectas. Hoy esos modelos asiáticos se han hecho gigantes hasta liderar la economía al amparo de una globalización imparable. El mundo está cambiando -y nosotros también- en unos nuevos tiempos en los que nos hemos hecho más... universales.