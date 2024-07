Juegos Olímpicos de París

Ya ha llegado el día olímpico. Para aquellos que disfrutamos como niños viendo deportes en televisión, esta quincena que viene es muy especial. Además el horario, al ser en París, nos va como anillo al dedo.

Esperemos que ningún gilipollas lo estropee. Ojalá la mano negra del terrorismo no ensombrezca el espíritu olímpico. Que su llama no se apague por el odio y el radicalismo.

Superación humana

Personalmente estaré muy atento al atletismo. Me encantan las carreras, el salto de longitud, de altura y demás.

Son el mayor ejemplo de superación humana, tanto en largas distancias como en cortas. En un caso por el tesón de ser quien mejor resiste y en el otro por representar a quien mejor explota las posibilidades del cuerpo humano.

El fútbol me interesa menos. Nada se puede comparar a una Eurocopa o a un Mundial. El baloncesto me llama mucho más la atención. La selección española ha logrado el oro mundial dos veces, el europeo cuatro, pero en las olimpiadas nos hemos tenido que conformar con tres platas. Los Estados Unidos han sido nuestra bestia negra en ese campo. No sé qué pasará este año, pero será digno de ver.

Respecto a los deportes minoritarios, ya saben queridos lectores, esos que apenas conocemos y que disfrutamos muy de tanto en tanto, me gana la curiosidad por ver en qué va a destacar nuestra delegación olímpica. Quizá en balonmano, en boxeo, en judo, en piragüismo o en tiro nos traigamos un preciado metal para casa. Estos días saldremos de dudas.