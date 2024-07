Juzgados de instrucción, la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, todo jueces y magistrados, una quincena, poder judicial. Según el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido se han equivocado. Sin embargo, este tribunal a pesar de su nombre no es poder judicial, ni está formado solo por jueces sino por representantes de los partidos políticos, que hacen muy fácil prever lo que van a resolver. Es el intérprete supremo de la Constitución, pero no un tribunal de apelación del Supremo.

Muchos juristas creen que se ha extralimitado en el análisis del mayor caso de corrupción de la historia de España y de Europa, los ERE de Andalucía. 679 millones son muchos millones. Multitud de condenados por malversación y prevaricación ven anulada o reducida su condena, entre ellos Chaves y Griñán, que en lugar de pasar desapercibidos, se dedican a presumir. Resolución que dictan personas nombradas por su partido, exaltos cargos del PSOE, amigos personales, algunos premiados por los favorecidos. Parece un evidente conflicto de intereses. No importan los derechos de todos los trabajadores y empresas que fueron excluidos de las ayudas por no ser de los suyos. Me gustaría saber qué va a pasar con los mas de 500 imputados y las 153 piezas de la macrocausa original pendientes de resolución, porque esto no ha hecho más que empezar. Esperemos que la UE tome cartas en el asunto. Todos estábamos de acuerdo en condenar y perseguir la corrupción. Desgraciadamente, ya no, si es de izquierdas.