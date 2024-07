Una estafa legal

Bon dia a tots. La d’estafa és un delicte patrimonial consistent a emprar l’engany amb ànim de lucre. Els nous diputats del Parlament Europeu, ara que ve l’estiu, vacances i desplaçaments, podrien començar promovent una directiva per a protegir als usuaris de companyies aèries d’aquells actes que poden provocar enganys admesos i habituals en la compra de passatges aeris. És allò que podríem definir com estafa legal. Una definició contradictòria. La reserva i pagament del bitllet de transport aeri de passatgers, suposa l’existència d’un contracte. El bitllet és una obligació contractual, per la qual el venedor es compromet a transportar a l’usuari d’un lloc a un altre en un horari determinat i el comprador o usuari, a pagar i estar en dia i hora al lloc d’eixida. El compliment del contracte per la companyia aèria, implica l’existència de disponibilitat de seient, tot tenint en compte que sols es permet el viatge assegut.

Excés de venda

Un dels deures pendents de les autoritats europees serà puix, propiciar una norma que controle l’excés de venda de bitllets que les companyies aèries exerceixen amb els usuaris abusant de la seua posició dominant en el mercat. L’esgarrifant overbooking, es pot afirmar que és la pràctica més dolenta, abusiva i injustificada, pels perjudicis i dificultats encadenats que comporta per a l’usuari. La impotència i desemparament del perjudicat per la manca de responsabilitat immediata pels incompliments contractuals, són indescriptibles. Cal exigir una norma que obligue a la companyia facilitar a càrrec seu el desplaçament pactat, encara que siga amb una altra companyia; si l’incompliment d’horaris, impedeix fer enllaços programats, l’obligació del prestador del servei de gestionar i fer efectius els passatges en altres vols per la pèrdua dels enllaços; el dret de l’usuari de presentar, les reclamacions judicials en el seu lloc de residència; reconéixer el dret a indemnitzacions per danys i perjudicis inclòs la inestabilitat i desemparament psíquic que pot produir en l’afectat, que es troba en un país desconegut, sense coneixement de l’idioma, o la inseguretat de quant podrà eixir. Tot açò és un abús inadmissible de posició dominant habitual de les companyies aèries, perquè els és econòmicament rendible i Europa malauradament ho permet.