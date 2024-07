Más pupitre

La semana pasada dediqué esta columna a glosar las andanzas de una cuadrilla de amigos del bachillerato, de la capital del Riu Sec, que hemos bautizado con el escolar nombre de el pupitre. En el texto, cometí un error imperdonable al citar el colectivo de componentes que en él se integran y ese error no fue otro que el de omitir a Alejandro Marín Albacete. Imperdonable, sí, porque Alejandro es el amigo más veterano, para quien esto escribe, de los que formamos el conciliábulo. Nuestra amistad se remonta nada menos que a 71 años, cuándo compartíamos la clase en la que ejercía magisterio doña Rosario Jarque y que era auxiliada por doña Carmen Soriano, exquisita persona que tocaba, magistralmente, la guitarra y de la que atesoro afectuosa deuda, porque fue la que puso los dedos de mi mano zurda en los trastes de una guitarra y los de la mano derecha, en la pulsación de las cuerdas ante la boca del instrumento.

Afecto

Pues bien, en aquella clase sobresalía un adlátere bien parecido, con talento, rubio, simpático, que se sabía ganar el afecto de todos los parvupañeros del local docente; este no era otro que Alejandro Marín. ¿Cómo olvidarlo? Aún no me explico dónde tenía el cacúmen en el momento de redactar esta columna. Por supuesto solicito su perdón (que sé de sobras que lo tengo) y le sigo ratificando mi afecto y mi consideración haciendo mío, además, el aforismo de Aristóteles: «La amistad es un alma que reside en dos cuerpos».

Cronista oficial de Castelló