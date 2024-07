Día de los abuelos

Acaba de celebrarse en algunos pueblos de la provincia la festividad de San Joaquín y Santa Ana, cuyo santoral da cuenta de ello desde el 26 de julio de 1998 en que la oenegé Mensajeros de la Paz propuso dedicar una celebración a los abuelos, basándose en la onomástica de los santos antedichos, cuyo nieto sería el Niño Jesús. Anteriormente, la fecha conmemoraba la muerte de los santos el 26 de julio, generalmente, aunque con excepciones, salvo en algunos países como Francia el primer domingo de marzo.

Homenaje

El cambio representa un homenaje al abuelo y a la abuela, dos figuras entrañables en la familia, reconocidas en general y poco recordadas en algunos casos. En esta relación se establece un vínculo de apego extraordinario. Ellos, los abuelos, son, muchas veces, los encargados de llevar a los nietos al colegio, a jugar durante las horas de asueto, a contarles historias familiares e inculcarles determinados valores. No es cierto, pues (al menos no es motivo suficiente), decir aquello de que los padres crían y los abuelos malcrían. No es cierto. Sin embargo parece que van creciendo ahora lo que llaman voluntarios para los abuelos, una modalidad de apoyo a su labor. Bienvenida sea la idea.

Pues, bien, dos palabras sobre los santos que acabamos de celebrar: Ana (del hebreo Hannabc, gracia), casada con Joaquín, vivieron en Galilea y luego en Jerusalén. El santo varón vivió decepcionado por no tener hijos, así como su esposa, hasta que un ángel se les apareció y díjoles: «Ana, el Señor ha visto tus lágrimas: concebirás y darás a luz y el fruto de tu seno será bendecido por todo el mundo». Ana dio a luz una hija a la que llamó Miriam, la futura Virgen María, Madre de Jesús. Esta es la historia abreviada. Felicidades a los abuelos y abuelas.

Profesor