Ajuntament + associacions = l’Alcora viva

Enriqueixen la nostra vida quotidiana, fomenten el sentit de pertinença i germanor, fomenten la participació i un llarguíssim etc. Les associacions alcorines són la columna vertebral del nostre poble, a més d’unes magnífiques ambaixadores, que deixen el nom de l’Alcora ben alt allà on van.

Les culturals són les guardianes de les nostres tradicions i costums. I és que, a través de les seues activitats i esdeveniments, mantenen viva la flama de la nostra identitat cultural. Cadascuna d’elles juga un paper crucial en la promoció i preservació del nostre patrimoni immaterial. Em consta que treballen de valent per tal d’oferir-nos un espai on la creativitat i l’expressió artística floreixen i on cadascun de nosaltres pot connectar-se amb les nostres arrels. De la mateixa manera, les associacions esportives exercixen un paper fonamental en la promoció d’un estil de vida saludable i actiu. Faciliten l’accés a una gran varietat de disciplines esportives, fomentant la participació de persones de totes les edats. A més de promoure l’activitat física, també ensenyen valors essencials com el treball en equip, la disciplina i l’esperit esportiu. En un món on el sedentarisme és una amenaça creixent, les associacions esportives de l’Alcora s’erigixen com a baluards de la salut i el benestar des d’edats primerenques.

També tenim les associacions que es dediquen a l’organització de festes populars, autèntics motors de la vida social a l’Alcora. Treballen incansablement per a mantindre vives les nostres tradicions festives, organitzant esdeveniments que reunixen als veïns i, a més a més, atrauen visitants. Les festes majors, les celebracions dels barris i de les pedanies i altres festivitats locals són moments de gran alegria i unió, gràcies a l’esforç i la dedicació d’aquestes associacions.

Creixement

D’altra banda, les associacions i entitats dedicades a promoure activitats educatives oferixen oportunitats per al creixement personal i professional dels alcorins i alcorines i fan gran el nostre teixit social amb iniciatives que complementen l’educació formal i contribuïxen al desenvolupament educatiu i cultural de l’Alcora.

I no m’oblide de les associacions destinades a fins socials, ja que exercixen un paper crucial en la cohesió i benestar del nostre poble, proporcionant suport essencial als ciutadans més vulnerables. Com a alcalde, he vist de primera mà com aquestes associacions, a través del seu esforç i la seua dedicació altruista, transformen vides, ajuden a pal·liar desigualtats i oferixen una xarxa de seguretat per a aquells que més ho necessiten, per tal que cap veí ni veïna es quede arrere.

Conscients de la importància de totes aquestes associacions, des de l’Ajuntament de l’Alcora hem adoptat una política de suport constant i ferm. Sabem que la seua labor és inavaluable i que moltes vegades depén de recursos limitats. Per això, destinem una part significativa del nostre pressupost a proporcionar ajudes econòmiques que permeten a aquestes entitats dur a terme les seues activitats i projectes. Esdeveniments que han anat creixent i consolidant-se i s’han convertit en autèntiques fites en el nostre calendari anual, atraient a visitants i contribuint a dinamitzar l’economia local. Gràcies a les subvencions, les associacions responsables poden organitzar esdeveniments més grans i variats.

Els mitjans necessaris

La nostra visió és clara: volem que a l’Alcora cada associació tinga els mitjans necessaris per a desenvolupar el seu potencial i contribuir al benestar comú. Sabem que la diversitat i la vitalitat de les nostres associacions són un reflex de la riquesa del nostre poble, i estem compromesos a continuar secundant-les en la seua tasca.

En definitiva, el suport a les associacions no és només una inversió en activitats específiques, sinó una inversió en el futur de l’Alcora. I és que, cada euro destinat a aquestes ajudes, es traduïx en un poble més fort, més unit i més resilient.

Seguirem treballant junts perquè l’Alcora continue sent un lloc on la cultura, l’esport, les tradicions, la diversió i la solidaritat floreixen, on cada persona troba el seu lloc i on el suport mutu és la base de la convivència. Amb el seu esforç i la nostra col·laboració, estic segur que el futur de les nostres associacions, i per tant del nostre poble, serà més pròsper que mai.

L’Alcora Viva és una realitat gràcies a aquest esforç conjunt. Sens dubte, un clar exemple que la unió fa la força.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló