Els insults de Begoña

"Amigos de terroristas". "Se hacen el chulo". "Van de guays". "Beaturros". "Sectarios". "Ustedes son los fascistas". "Racistas". "Delirios ideológicos". "Ecologistas de salón". "Mentirosos compulsivos". "Tienen odio y menosprecio al castellano y a la ciencia". "Vagos". "A ustedes se la pela". Aquests són uns quants, no tots, dels insults que el govern municipal de Castelló ens ha dedicat a l’oposició en els darrers plenaris, sense que cap d’aquestes eixides de to hagen suposat que la presidenta del ple, l’alcaldessa, Begoña Carrasco, cridara l’atenció als seus regidors o els tallarà la intervenció.

Discurs racista

Al passat ple, li vaig dir a Carrasco que expulsara del govern al regidor de policia perquè tenia un discurs racista i perquè, com a negacionista de la violència masclista, havia ignorat les seues obligacions i no havia acudit a la taula tècnica per a protegir a les dones víctimes de la violència masclista, i açò a Begoña no li va importar. Ara, quan vaig explicar el que tots sabem, i és que les multes de la zona blava del regidor de mobilitat, s’han esfumat, i li vaig dir que "ser del PP és meravellós, a Carlos li toca la loteria, Begoña aconsegueix treball i a Cristian li desapareixen les multes", l’alcaldessa Carrasco va esclatar, acusant-me d’insultar-la. Evidenciant que no està a l’altura del càrrec que ocupa, perquè sols accepta escoltar a qui diu el que vol sentir. Que protegirà a Ramírez incondicionalment, perquè necessita el seu silenci i que aquell Partit Popular corrupte que ho inundava tot continua ben present. Sols així s’entén la seua exagerada reacció.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló