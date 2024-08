Compromís amb el litoral

Fa unes setmanes vaig participar com a alcalde de Cabanes a la constitució del Fòrum de Municipis Costaners del País Valencià impulsat per la FVMP amb l’objectiu de reivindicar i defensar el nostre litoral. M’agrada tindre mecanismes i eines per fer valdre i defensar allò que és tan significatiu i nostre com el litoral mediterrani.

Arran a les intervencions de la consellera i el director de costes, m’agradaria recordar-los que el Partit Popular ha estat al llarg de molts anys al capdavant del Ministeri de Transició Ecològica, i res van fer per modificar la llei de costes o donar una solució a la nostra problemàtica, al contrari, han mostrat novament una gran demagògia.

L’objectiu encobert

Encara més, al capdavant del govern de l’Estat, van promoure que s’iniciara, i finalment explotara, la bombolla urbanística de fa 15 anys, donant llicències urbanístiques a l’especulació del gran capital amb la construcció de presons de formigó a la vora de la mar. I aquest és l’objectiu encobert d’aquest avantprojecte de llei popular, vendre el caramel al veïnat dels nuclis tradicionals amenaçats com és el cas de la Torre de la Sal a Cabanes, per donar via lliure a una nova etapa d’especulació urbanística made in PP.

A Compromís estarem treballant sempre al costat del veïnat, reivindicant un model sostenible, una nova partió en la línia marítima, una lluita eficaç en contra de la regressió del litoral marítim, i la supervivència del nostre centenari poblat mariner.

Alcalde de Cabanes