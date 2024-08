Uno de los hitos de mi vida se produjo hace poco. Ocurrió en el baño, más concretamente en el váter. Tranquilos, aquí acaba lo escatológico de la columna.

La cuestión es que la cisterna del susodicho perdía agua de forma abundante. Algo muy común que, con el paso del tiempo, ocurre en todas las casas. El hecho absolutamente fuera de lugar es que un servidor se propuso arreglarlo. Y es que soy el tipo más desastroso en asuntos de esta índole. En casa, si se funde una bombilla, es mi mujer quien se encarga de cambiarla porque yo no sé ni siquiera hacia qué lado debo enroscarla.

Demorémonos en la narración, venga. Abrí la tapa, observé el artilugio por primera vez en mis cincuenta y dos años de vida. Jamás de los jamases, hasta el momento que estoy narrando, había sentido la más mínima curiosidad por saber cómo funciona eso que llamamos «cadena del váter», que ahora ya no tiene nunca una cadena —el otro día, mi hijo, en un bar, vio una y comprendió por fin por qué le llamamos así—. El mecanismo que hace rellenar el depósito y soltarlo es bastante simple. Hasta ahí llego, no se crean. Entonces se presentó ante mí el momento crucial: desmontarlo para indagar por qué funcionaba de manera incorrecta. La confianza en mis habilidades era mínima, pero el sonido del agua estaba volviéndome majareta, además está el tema de la sequía. Total, que desenrosqué aquello con el convencimiento de que luego no habría manera humana de volver a insertarlo cuando me diese por vencido.

Miré, analicé y entonces me di cuenta de que la goma que sella la parte que sube cuando accionamos el tirador tenía una burbuja. Aquello no parecía cumplir función alguna. Me pregunté si esa protuberancia, que no debía ser natural, causaba el desparrame del agua. Llegué a la conclusión de que sí. ¿Cómo me deshago de ese bultito? Me puse a pensar y lo relacioné con la infancia: globos. ¿Cómo se revienta un globo? Pinchándolo. ¿Cómo pincho una burbuja en una goma? Corrí por el pasillo para buscar las agujas de coser de Georgia. Volví al baño, aguijoneé la burbuja incoherente y, que maravillosa es la vida a veces, la goma volvió a su estado liso y natural.

Por fin arreglé algo

A continuación, volví a enroscar todo el aparato. Admito que probé en, por lo menos, tres direcciones, pues aunque solo hay dos, no sé cuál de ellas hubo que descartarla varias veces. Al final encajó. Dejé que se llenara de nuevo la cisterna, convencido de que fue una pérdida de tiempo, pero, milagro, dejó de perder agua. Tiré hasta tres veces de la no cadena, para convencerme de que, por primera vez en la vida, había arreglado una cosa.

Al día siguiente me vine arriba y también solucioné un interruptor que iba mal —se había desprendido un plástico que impedía el contacto—. Mi éxito lo compartí con todo el mundo con el que me crucé esa semana, ese mes. La racha se ha roto este verano en Cinctorres, donde me enfrenté al mismo problema del inodoro y tuvo que solucionarlo mi padre. Pero, lo hecho, hecho está. Formo parte de la élite: soy un manitas, un poco manitas... Una vez arreglé algo.

