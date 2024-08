Unidos por Castellón

Vamos a construir juntos el Castellón de todos. Porque juntos, llegamos más lejos. Me lo habrán escuchado decir muchas veces. Y no se trata de un mantra, sino de una verdadera declaración de intenciones de cómo trabajamos en este equipo de gobierno de la ciudad, en beneficio de todos los castellonenses. El ejecutivo local que tengo el honor de presidir tomó buena nota de lo que no les gustó a los ciudadanos en la anterior etapa: que funcionaran como tres gobiernos, en lugar de como uno solo. Y que el gobierno de la ciudad no se hablara con el gobierno de la Generalitat, pese a ser del mismo signo político, lo que derivó en una crisis institucional que llevó a terminar los 8 años que duró con cero inversiones de calado en nuestra ciudad.

Esto es lo que no podía ser, y esto es lo que no va a volver a repetirse. Por eso, tanto el gobierno de Castellón como el de la Generalitat de Carlos Mazón vamos de la mano en todos los temas que son esenciales y sensibles para nuestros vecinos. Y para muestra un botón: la reunión bilateral al más alto nivel que hemos mantenido esta misma semana entre los equipos municipales y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, con el fin de poner sobre la mesa todos los asuntos en los que estamos trabajando, con el fin de desatascarlos.

Tres factores clave

Diálogo, negociación, trabajo conjunto. Así de sencillo, así se fácil. Juntos, para llegar más lejos. Entre las prioridades que se abordó en esa reunión figura una largamente esperada: el cierre de la ronda de circunvalación de Castellón, en la parte conocida como Ronda Oeste; pero también la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador y la prolongación del TRAM hasta las playas; el desarrollo de la nueva zona Industrial LogistCS, junto al Puerto de Castellón, o el plan de explotación de playas para el año 2025, entre otros.

La suma de sinergias nos lleva a ser más eficientes y más eficaces en el desarrollo y culminación de los proyectos. Trabajando de forma coordinada y de forma conjunta desde el inicio para sacar adelante los proyectos beneficiosos para toda la comunidad, y en nuestro caso, por la capital.

Tal es así que, en el caso de la Ronda Oeste, esta misma semana ya se ha puesto en marcha el procedimiento para la expropiación de los terrenos que permitirán disponer del suelo para la construcción de la nueva calzada a dos carriles por sentido, y que completarán el anillo de circulación exterior rápida por la ciudad. Para ello, las cuentas municipales contemplan 4,5 millones de euros este año y la Conselleria otros 37,32 millones de euros, además de la cantidad relacionada con la redacción del proyecto y el resto de expropiaciones, que asciende a 9 millones de euros.

Hemos abierto una nueva etapa de relaciones entre el Gobierno valenciano y el municipal para volver a situar a Castellón en el mapa de las inversiones, a través de proyectos estratégicos. Otro de los que se podría enmarcarse en el mismo epígrafe es la prolongación del TRAM desde el Grao hasta las playas, en primer lugar para mejorar el servicio a los ciudadanos, que podrán disfrutar así más cómodamente del extraordinario litoral que tiene nuestra ciudad, y en segundo lugar, porque compatibilizaremos este servicio con la inminente reforma de la avenida Ferrandis Salvador, cuyos trabajos comenzarán una vez finalice la temporada estival, a partir del 15 de septiembre.

Pero hay más temas. La modificación del Plan General, la búsqueda de mecanismos que permitan la ordenación de la Marjalería, sin duda uno de los puntos sensibles en materia urbanística en nuestra ciudad, o el desarrollo de Parc Logistics, la nueva gran zona industrial, están sobre la mesa y, gracias a esta colaboración y lealtad institucional, más cerca de hacerse realidad.

Ser la solución y no el problema

El gobierno del cambio que somos ha venido para mejorar las cosas, para ser la solución y no el problema, en contra de lo que ocurría anteriormente en la ciudad.

Es la hora de Castellón. Y con el apoyo que ahora encontramos del Consell de Carlos Mazón, con el mayor número de consellers de Castellón de la historia, hasta cuatro en total, vamos a continuar con nuestro objetivo de permitir reactivar y avanzar en numerosos proyectos.

Y uno de los grandes ejemplos es el futuro Hospital General, más de 500 millones de euros de inversión y más de 700 camas que será un referente en nuestra ciudad en materia sanitaria. Es la hora de Castellón y ya vamos viendo los primeros frutos de esta nueva manera de hacer las cosas. Unidos por Castellón.

Alcaldesa de Castelló