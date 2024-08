La declaración de Pedro Sánchez

Esta semana hay quien ha criticado hasta la náusea la declaración, o más bien la falta de ella, de Pedro Sánchez contra su esposa. El presidente del Gobierno de España ha hecho uso de la legislación vigente y se ha permitido, ante todo un juez instructor, pasarse la inquisición jurisdiccional por el arco del triunfo y no testificar.

No seré yo quien critique este extremo. En absoluto. El matrimonio, y por ende la familia, me parecen el pilar fundamental sobre el que se sustenta la civilización occidental. Y especialmente la mediterránea. Que Pedro, Pedrito, Pedrete haya puesto en valor la institución familiar me gusta. En realidad, me chifla y rechifla.

El máximo defensor de la agenda 2030, el adalid del Estado como único pilar de progreso, el paladín de las instituciones públicas como sustitutas incluso del entorno más próximo al ciudadano, el líder del neocomunismo posconvergente, se ha visto obligado a reconocer, aunque sea implícitamente, que nada es más importante que la defensa de la familia. Que apoyar a su esposa con su silencio es su derecho, a lo que yo añadiría que casi su deber.

La familia, por encima

En Vox deben de estar dando palmas con las orejas. El presidente socialista admitiendo que la familia está muy por encima de las demás instituciones. Pedro, Pedrito, Pedrete, sin proponérselo, o sí, porque no hay quien entienda qué pasa por su cabeza de líder mesiánico, le ha dado una patada monumental en el trasero a aquellos que defienden que lo público prima sobre lo privado. Vivir para ver.