Las relaciones entre las personas son muy complicadas. Lo mejor es no esperar nada de los demás, así nunca te decepcionan y si hacen algo bueno para ti, estarás agradecido. Todos somos humanos y tenemos debilidades y diferentes valores. Si esperamos demasiado de otro y queremos que se porte bien con lo que nosotros creemos que está bien, puede que no sea así, puede que él crea que está mal, cada uno tiene su propia opinión, cada cual tiene unos valores y unas prioridades diferentes. La lealtad y el agradecimiento, la verdad es que no abundan. Y eso que es de bien nacido ser agradecido, decir gracias es maravilloso y fundamental para llevar una buena vida cotidiana.

La gente desagradecida es poco empática, se cree el centro del mundo, considera que otras personas tienen obligación de servirles, olvida los favores que les hacen. Son egoístas, se aprovechan de la buena voluntad de otros, los utilizan en su propio beneficio, son manipuladores, hacen creer que no les atiendes ni les prestas atención. Nunca estarán contentos ni felices por mucho que hagas, creen tener derecho por ser quienes son. Están acostumbrados a conseguir lo que desean y se frustran si no es así. La persona que padece el desagradecimiento sufre un shock, no lo esperaba, se siente defraudado. Quien no reconoce tus esfuerzos, afectos y buenas intenciones no merece que le prestes atención. No sigas haciéndole favores, céntrate en las personas que si valen la pena, el ingrato no cambiará. Evita al que te haga sentir mal, infravalorado o utilizado y sigue adelante.