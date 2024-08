El poder dels punts violetes

Els darrers assassinats per violència masclista ens han deixat un dolor profund. Cada vida arrabassada és un recordatori tràgic de la urgent necessitat d’actuar. En les festes de la Mare de Déu de Gràcia a Vila-real volem que la nostra resposta siga clara i contundent: no estàs sola.

Els punts violetes són molt més que llocs d’informació. Són refugis d’esperança i coratge. Estos espais estan formats per dos professionals acreditades i col•legiades que, juntament amb les voluntàries, estan equipades amb la Guia Punt Violeta per a actuar enfront de la violència masclista. A més, el punt violeta també funciona com un element dissuasiu i és un exemple viu de com el poder del feminisme i la sororitat pot arribar a millorar la nostra societat.

Les persones que porten els distintius dels punts violetes són fars de llum enmig de la foscor. Cada distintiu és un símbol de compromís, un recordatori que sempre hi ha algú disposat a ajudar, a escoltar, i a oferir el suport necessari.

Ambient segur

Durant les festes de la Mare de Déu de Gràcia és fonamental que ens unim per garantir un ambient segur i respectuós per a totes. Els punts violetes ens ajuden a fer-ho, enviant un missatge clar i poderós: no tolerarem cap forma de violència, abús o discriminació. Conscienciant la ciutadania i fomentant una cultura de respecte i igualtat, estem treballant per un futur lliure de violència de gènere.

Si ets una dona de Vila-real i vols formar part d’este moviment de canvi, t’invitem a unir-te al projecte de punts violetes durant les festes. Per a fer-ho només heu d’enviar un correu a casadona@vila-real.es.

La teua veu, el teu coratge i la teua acció són fonamentals per crear un entorn segur per a totes.

Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial