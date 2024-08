Un deure pendent

Una considerable quantitat dels drets que gaudim, han estat reconeguts gràcies a les institucions europees. És clar que cadascú conta la fira com li va, però el que és cert, és que sense Europa, tindríem menys drets dels que tenim estan dins d’ella. Ara bé, entre els deures pendents del Parlament Europeu, jo assenyalaria eliminar l’abús de poder de les companyies aèries. Una actuació tirànica i impune del seu poder dins el transport aeri de passatgers, és l’originen d’una desprotecció i impotència dels consumidors davant les seues estratègies comercials. És necessari que el Parlament Europeu promocione àmplies normes que posen fi als abusos d’aquestes companyies per qualsevol mena d’inobservança d’obligacions. En ella, cal responsabilitzar a la companya incomplidora de totes les despeses satisfetes en serveis no prestats o mal prestats, com incompliment d’horari d’eixida o arribada de vols, i conseqüentment, estances d’espera en aeroport, anul•lació d’estades a hotels en destí, visites no fetes, transports en destí anul•lats, compra de nous passatges per pèrdua d’enllaços, danys i perjudicis, etc.. Totes elles, han de ser assumides per la responsable sense cap mena de quanties tassades, a cost real.

Reforçar els drets

El pagament del bitllet de passatge, ha d’implicar, excepte circumstàncies alienes a la companyia, la certesa del trasllat en les dades i hores pactades i, l’existència de seient en l’avió. No fer-lo així, suposa un enriquiment injust de la companya aèria, que treballa amb els diners de client durant mesos i cobra dues vegades l’ocupació del seient. La seguretat en el compliment del contracte de transport, deu ser informada sense cap mena de dubte per a l’usuari. Per tal de reforçar els drets dels usuaris, totes les reclamacions, deuen poder-se interposar judicialment en el lloc de residència del perjudicat, amb la fi que les companyies no utilitzen les distàncies com entrebanc a la reclamació. Així mateix, la quantitat que la companyia considere adequada hauria de ser pagada de seguida, quedant sols pendent la diferència amb la reclamada. El pagament retardat, caldria incrementar-se amb l’interés legal dels diners. Seria bo portar una relació d’abusos confirmats, i imposar sancions a les reincidents.