La liberación de París III

Hoy continúo con la serie de artículos, iniciada el martes 21 de mayo, con ocasión del 80 aniversario de la Liberación de París. Efeméride en la que tuvo decisivo protagonismo el oficial valenciano Amado Granell Mesado. Los artículos están fundamentados en extractos de mi libro El español de la foto de París (Inédita, 2009).

Amado Granell divisa las costas atlánticas de Francia desde el castillo de proa del transporte clase liberty que, bajo pabellón de Estados Unidos, encabeza la fuerza de desembarco de la 2ª División Blindada. El recuerdo del Stranbrook arribando a Orán con cientos de personas derrotadas como él, es inevitable. Ahora está en otro barco, en otra guerra y en otra situación. En pocas horas volverá a pisar suelo francés, no como exiliado, ni como derrotado, esta vez como libertador. El republicano español arroja la colilla por la borda y prende fuego a un nuevo pitillo. A su lado el general Leclerc, rodeado por el resto de oficiales del estado mayor, habla con voz solemne: «Si he de morir, que sea aquí, por lo menos me enterrarán en tierra francesa» . «Mi general -interpela Granell- si llego vivo a Francia también llegaré vivo a Alemania, no lo dude».

Desembarco

Por los altavoces del barco anuncian las medidas para las operaciones de desembarco. La playa de Utah, al norte de la bahía de Carentan, entre Pouppeville y La Madelaine, es un hervidero de militares culminando los preparativos para recibir al primer escalón de la División Leclerc. El Día D, un error de cálculo y las corrientes originaron que los veintitrés mil hombres de la 4ª División de Infantería del Primer Ejército de Estados Unidos desembarcaran un kilómetro más lejos del punto previsto, distanciándolos de las principales defensas alemanas. En la playa de Utah, el 6 de junio solo hubo ciento noventa y siete bajas, entre muertos y heridos. Casi dos meses después del Día D, el primer vehículo de la División Leclerc en pisar la arena de Normandía lo conduce el teniente Amado Granell, que llora de emoción en este histórico 1 de agosto de 1944. «Es uno de los días más grandes de mi vida», les dice a sus compañeros de dotación. Aún habrá nuevos momentos de gloria para Granell y sus hombres, que ahora deben permanecer detenidos hasta que la totalidad de la división esté desembarcada y operativa. Comienzan nuevas jornadas de tensa espera, bajo los bombardeos, aguantando situaciones de gran inquietud. De momento hay que restablecer el puesto de mando del Regimiento de Marcha del Chad en un pequeño pueblo en dirección a La Haye-du-Puits. En ese primer trayecto en territorio francés los soldados de Leclerc comprueban las devastadoras consecuencias de los combates, la lucha en Normandía está siendo extremadamente dura.

En pocas semanas los combatientes de la Francia Libre de De Gaulle lograrán salir de semejante infierno de muerte y destrucción, venciendo a las tropas nazis e iniciando un avance relámpago hacia París, con el teniente Granell comandando las unidades de vanguardia. El oficial castellonense y un puñado de españoles irán camino del mito, frustrado por el chovinismo francés.

