Día 2 de agosto de 2024, sobre las 19.00 horas. Llega la calma tras tormenta con alto nivel de aparato eléctrico. Recibo aviso: Antonio, sale humo desde la Magdalena. Hago averiguaciones, compruebo y así es. Rápidamente me empiezan a llegar imágenes de las llamas. Movilizamos a nuestro cuerpo de Bomberos municipal, los Bomberos de Diputación también entran en acción. GVA inicia combate terrestre y aéreo contra el fuego. El humo va en aumento. Ya sin luz, los medios aéreos se retiran. No pueden actuar. Ahora ya se ve el resplandor de las llamas. Diputación establece el Puesto de Mando Avanzado en la explanada de la Magdalena. La noche va a ser muy larga. A pesar de todos los medios posibles puestos a la obra, no puedo evitar el recuerdo de diciembre de 1992 como si lo tuviera muy reciente. El 50% del paraje del Desierto abrasado por un incendio tan devastador como inesperado. Pienso: si eso ocurrió en diciembre, ¿qué va a pasar un 2 de agosto tras dos años de la sequía más seria que se recuerda en Castellón?

Pesadilla

Menos mal, al menos, que el viento es casi inexistente. El aire guarda también alto porcentaje de humedad. Todos muy pendientes. Amanece, las noticias empiezan a ser positivas. Otra vez hidroaviones y helicópteros. Baja la intensidad de la humareda. Poco a poco se calman los nervios. Tarde del sábado; podemos respirar con alivio. La naturaleza ha querido quemar parte de ella misma. Unas 20 hectáreas. La pesadilla ha pasado con el mínimo daño posible. ¡Qué importancia la de nuestros bomberos! Nos quedan por delante meses difíciles. El otoño tiene que venir lluvioso sí o sí. Con alto nivel de lluvias pero sin diluvios. Esperamos en alerta máxima.

