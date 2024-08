Almassora, sense rumb

L’Ajuntament d’Almassora porta més d’un any navegant a la deriva, sense rumb ni capità. Lluny, entre aigües, l’equip de govern intenta oblidar (i fer oblidar) la pèrdua de cinc milions d’euros en ajudes europees i d’altres institucions o la pèrdua de pistonada en l’àmbit industrial front a altres municipis que sí fan els deures. Per a portar endavant projectes ambiciosos, calen recursos, i fins ara s’han deixat perdre per desídia, inoperància o directament malbaratats en qüestions que no estan a l’ordre del dia.

Per posar un exemple, parlem de l’ascensor de l’entrada del mercat, un nyap del PP de Casanova que ara ens costarà més de 180.000 euros reposicionar-lo uns metres al costat. O els 200.000 euros més en el capítol de festes. Al PSPV hem votat no a aquestes despeses perquè evidencien la deriva que ha pres l’Ajuntament del PP i Vox, i que, almenys a nosaltres, no ens agrada gens. Perquè prioritats com el nou Pavelló Poliesportiu, el Polifuncional de la platja, o el local social de Botànic Calduch han desaparegut del mapa. Mentrestant, l’alcaldessa del PP ha signat endeutar l’Ajuntament amb un préstec que no dedica cap euro a cap obra demandada. I eixa és la prova que són un govern que viu aliè de tot el que passa fora dels despatxos de la casa consistorial.

Estic trista perquè no n’hi ha projecte. La ciutat que captava fons de tot arreu i liderava les inversions educatives a la Comunitat Valenciana hui ho ha perdut tot. L’herència socialista està, ha quedat, i estic molt orgullosa d’haver fet d’Almassora un poble millor. Nosaltres seguirem endavant perquè el nostre poble navegue i prenga un rumb fixe cap al futur i que siga progressista.

Portaveu del PSPV d'Almassora