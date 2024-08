Qué demonios, yo también quiero decir la mía respecto al nombre de nuestra ciudad, de la capital de la provincia al sur de Tarragona y al norte de Valencia. No me atrevo a decir más y perder la falsa neutralidad que pretendo. Porque tengo opinión al respecto, y muy clara, pero me la voy a callar por completo; otros mucho más entendidos ya han hablado, y mi aporte sería redundante, baladí o las dos cosas. Miremos la cuestión desde el lado divertido, porque, bien pensado, ya es bastante patético lo que está pasando. Y la broma lleva ya años, y no se le ve final.

Analicémoslo con frialdad y cierto tono objetivo —en verdad humorístico, pero síganme la corriente, por favor—. ¿En qué están de acuerdo las dos partes irreconciliables? En el, vamos a llamarlo «apellido» de la ciudad, en el «de la Plana». ¡Ahí tienen la solución, queridos políticos, expertos, consejo de sabios… Olvidémonos del nombre de pila y quedémonos solo con el apellido: D’on som? Som De la Plana.

Otros artículos de Carlos Tosca VIVIR ES SER OTRO Manitas VIVIR ES SER OTRO Terraplanistas. Oh, cielos... VIVIR ES SER OTRO Cien columnas

Esto me recuerda a mi abuelo materno. Él distinguía dos «nacionalidades» —voy a gastar todas las comillas que tienen en el diario hoy—: los «de la Plana» y los «del nostre país». Entiéndase que ese «país» se refiere a els Ports y el Maestrat. Y cada «raza» de habitantes de la provincia tenía unas características propias, chulitos y confiados los de la costa, tozudos y sufridos los del interior. Perdonen el requiebro. Vuelvo al tema.

Pero, como decía aquel viejo anuncio, no tengo una solución al problema sino dos: ponerle un nombre elegante, con reminiscencias itálicas. En realidad, hablo del primer nombre que aparece al mencionar a nuestra capital provincial: Castiglione Rippa del Mare. «El castillo al lado del mar», o eso indica el topónimo, pero no me hagan mucho caso —en general, y hoy en particular—. ¿Suena bien o no? Digo yo que con un nombre tan chulo atraería turistas de calidad, de los que traen perricas en la faltriquera, no de los de camping y bocadillo del Mercadona. Ya veo el titular: «Angelina Jolie y Bratt Pitt pasarán este año sus vacaciones en Castiglione Rippa del Mare». Brutal. Que se prepare la costa Azul francesa, la Amalfi italiana y los Castkills norteamericanos. Aquí vendría todo aquel con sentido de elegancia y, sobre todo, que quisiera ir a un lugar de nombre glamuroso.

Atraer a la élite

Por si no se había dado cuenta, hay que pronunciar el nombre alargando hasta la exageración ciertas vocales, la o de Castiglione, la i de Rippa y la a de Mare. Si no lo hacen, queda bien, pero resulta insuficiente para atraer a la élite de la belleza mundial. En fin, que si no querían caldo, pues hala, aquí tienen cuatro tazas, las dos ya conocidas y apoyadas por los científicos de la toponimia, y las dos bobadas que propongo yo. Anímense con alguna más: la histórica Castelló de Burriana daría para una inmensa polémica; supongo que no hace falta decir las razones…

Ya puestos, que cada uno la llame como le dé la real gana. Yo me voy a inclinar por, qué sé yo, decir que vivo en Valengona, o en Tarralència, uniendo los nombres de nuestros vecinos. ¿Y Teruel? Ah, pero ¿Teruel existe?

Editor de La Pajarita Roja