A aquestes alçades de la pel•lícula, no reconèixer el canvi climàtic és de terraplanisme cum laude. Ara, a banda d’acceptar que existeix, cal ser conscients de les conseqüències que té i actuar.

Esgotament de matèries primeres i per tant necessitat d’una economia circular, esgotament de combustibles fòssils i per tant la necessitat d’altres formes de consum energètic, no sols de fonts renovables, sinó en el consum, amb cases més eficients energèticament o apostant pel ferrocarril davant d’altres mitjans de transport, sequera, regressió de platges, desertificació que incrementa la sequera, com afecta a collites i a la biodiversitat.

I entre tot els efectes de l’emergència climàtica, els fenòmens meteorològics extrems com les onades de calor que patim i condicionen el nostre dia a dia, afecten a la nostra salut i a la nostra forma de treballar, i que encara que ho neguen en el govern municipal generà centenars de morts cada any a l’estat espanyol.

Saben una cosa? Quan parlem de canvi climàtic, el PP i Vox municipal se’n riuen de nosaltres. En una tertúlia radiofònica, vaig intentar explicar per què l’emergència climàtica condiciona des de ficar la rentadora, anar a la feina o la cistella de la compra, i els regidors de PP i Vox em van tallar amb burles, amb un «vamos a morir todos». Però per desgràcia aquesta calor sí que mata gent i no és per fer burla.

Negacionistes

Preguem nota dels que han negat el canvi climàtic i no han volgut actuar, perquè quan les coses empitjoren caldrà que els exigim responsabilitats.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló