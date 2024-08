Avancem de nou

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Vila-real hem donat un pas endavant importantíssim. Després de vuit mesos amb el pressupost prorrogat, d’un intens treball del departament d’Hisenda i de les negociacions amb Compromís per Vila-real que van culminar en la signatura, el 19 de juliol passat, del Pacte de la Llum de Tol que ens garanteix l’estabilitat i el progrés de la ciutat, el Ple va donar dimecres llum verda al pressupost de 2024. Un pressupost que, és cert, arriba més tard del que ens hauria agradat. Però estem contents. Estic convençut que hem fet el millor pressupost possible, real, seriós i responsable, tenint en compte les especials circumstàncies que afecten a la ciutat de Vila-real. Amb els vímets que tenim, el cistell que la nostra ciutat necessita per a seguir avançant i assentar les bases del pressupost de l’any que ve que, des de ja, començarem a treballar.

Treball sense descans

En primer lloc, vull agrair la vicealcaldessa i portaveu de Compromís, Maria Fajardo, així com els regidors Santi Cortells i Dora Saura, la dedicació i la voluntat de treballar de la mà per a millorar el nostre poble. També a la regidora d’Hisenda, Sabina Escrig, que ha treballat sense descans perquè aquest moment arribara, i als tècnics municipals, en especial al departament de gestió pressupostària, amb Inma Branchadell i Aura Usó, al departament d’Intervenció, amb la interventora Valeria Ortega, també als departaments de Secretaria i Recursos Humans. El meu agraïment també a Silvia Gómez, secretària general del PSPV-PSOE, que ha sigut part de les negociacions per al pacte amb Compromís; i no em puc oblidar dels regidors i regidores del Grup Municipal Socialista per la seua confiança en mi, per la seua responsabilitat i treball perquè aquest pressupost siga prompte una realitat.

El pressupost ha sigut possible ara, quan hem sigut capaços de garantir el deute amb els proveïdors que s’arrossega per la tempesta perfecta viscuda en els últims quatre anys, amb l’impacte de la covid, la guerra d’Ucraïna i la inflació derivada, les eleccions locals i autonòmiques amb canvis pel mig que fan que fins que es torna a constituir la corporació es paralitze uns mesos la gestió, les dificultades generades per la vacant de cap del departament de gestió pressupostària... Una vegada era possible tècnicament i econòmicament el pressupost, ens vam ficar a treballar amb Compromís per a fer el millor pressupost possible.

Els pressupostos són, sobretot, el full de ruta que volem seguir per a avançar en el nostre model de ciutat. I aquest full de ruta, a pesar de les dificultats, sempre l’hem tingut clar: una ciutat amb cor de poble que avança orgullosa de la seua identitat i que, sobretot, ho fa de la mà de la nostra gent, en aliança amb la societat.

Seguir avançant

Per a seguir avançant en aquesta direcció, disposarem de 58,3 milions d’euros, 4,7 milions més que l’any passat. Un increment que es produeix gràcies a l’augment de l’aportació que realitza el Govern central a través de la participació en els ingressos de l’Estat per a fer front a les despeses del dia a dia. Enguany, aquesta aportació superarà els 20 milions d’euros, una quantitat que, unida als 30,8 milions d’euros d’ingressos per l’impost de béns immobles (IBI), suposen el gruix d’ingressos municipals. Contribució que, per cert, i molt que els pese al Partit Popular, hem mantingut congelada des de l’any 2019, a pesar de l’increment del cost de la vida i la crisi energètica, que ens ha portat a triplicar el cost per a l’Ajuntament en llum i gas, o els més de 60 milions d’euros que hem hagut de pagar fins al moment a conseqüència de la gestió ruïnosa i els empastres que ens va deixar en herència el PP i que, encara hui, llasten el dia a dia de la nostra ciutat.

Responsabilitat

Complir amb el deute amb el personal municipal, l’aliança amb la societat, la cultura, la defensa de la nostra llengua, l’estima al nostre patrimoni i la prestació del millor servei públic a la ciutadania està en l’ADN del Pacte de la Llum de Tol i així s’ha vist reflectit també en el pressupost que hem aprovat aquesta setmana. Anem a treballar sense descans perquè només entre en vigor puguem recuperar el temps perdut per tantes dificultats, especialment les econòmiques, marca de Vila-real per la nefasta herència dels governs del PP. Seran possibles, desde la responsabilitat i no estirant més el braç que la màniga, conscients de la nostra realitat com sempre hem fet, coses que fins ara els veïns i veïnes ens demanaven per a millorar la nostra ciutat i que sense pressupost, eren impossibles.

En definitiva, un pressupost prudent, seriós i responsable. Un pressupost de transició que ens permet afrontar el que queda d’any amb garanties i que puguen complir-se els convenis i ajudes de l’aliança amb la societat. Un pressupost que posa els fonaments per a començar a treballar, ja, en els comptes de l’any que ve per a què la nova Vila-real del segle XXI no deixe d’avançar.

Alcalde de Vila-real