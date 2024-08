Castelló-Castellón, acto de concordia

Muchos castellonenses estamos viviendo con alegría el proceso de recuperación de la doble denominación de nuestra ciudad. Y no me refiero sólo a los que tenemos el castellano como lengua materna; también a muchos de nuestros conciudadanos que hablan valenciano de modo principal y lo sienten como su lengua propia. Yo estoy entre los primeros, como buena parte, si no la mayoría, de los 170.000 vecinos de Castellón. Por mi parte, estoy siguiendo con interés el asunto, y espero que culmine pronto con el restablecimiento de lo que ejemplarmente se decidió en 1982. Por cierto, con un Ayuntamiento y una Generalitat liderados por el PSOE y con la conformidad y apoyo de los partidos políticos relevantes de la época. Qué tiempos aquellos, cuánto añoramos algunos otros modos y actitudes.

He tenido la oportunidad de leer el estupendo informe de Santiago Fortuño, que, entre otras cosas, evidencia de modo abrumador el uso común y frecuente de las expresiones Castellón y Castellón de la Plana desde principios del siglo XIV. Era algo que ya sabíamos, un hecho notorio, no necesitado de prueba. El valenciano y el castellano han convivido siempre en Castellón, al mismo nivel o en planos distintos, y Castellón ha sido designado mayoritariamente así por quienes se han referido desde fuera a nuestra ciudad a lo largo de la historia.

Dotes oratorias

Yo mismo viví una anécdota simpática, muy ilustrativa, hace dos o tres años con ocasión de la celebración de un día de la provincia. José Martí, entonces presidente de la Diputación, en un Teatro Principal repleto, dio un largo discurso en el que hizo gala de sus dotes oratorias para defender la provincia como demarcación y la Diputación Provincial con ocasión del 200 aniversario de la creación de ésta. Seguí atentamente todo lo que dijo, encantado como castellonense y como hijo de Francisco Albella Redó, que presidió ejemplarmente la institución entre 1971 y 1975 (y que, por cierto, como sus padres, mis abuelos Sebastián y Elisa, era de lengua materna valenciana).

La anécdota es que el discurso fue todo en valenciano salvo el momento en el que Martí leyó con orgullo el acta de constitución de la Diputación, un documento de 1822, pleno trienio liberal. El acta estaba escrita en un impecable castellano y utilizaba, lógicamente, la expresión Castellón.

En todo caso, me llama mucho la atención que el expediente administrativo de recuperación del topónimo bilingüe y la discusión formal sobre el asunto se centren en tecnicismos lingüísticos o en acreditar el uso del término castellano a lo largo de la historia. Veo en ello una cierta insinceridad, incluso algo de hipocresía. Lo que verdaderamente justifica revertir una decisión tan sectaria y antiliberal como la tomada hace tres años por el PSOE, Compromís y demás acompañantes no es eso. La cuestión central es mucho más importante: es la convivencia, es el respeto de las distintas sensibilidades, es la genuina aceptación de que todos los ciudadanos deben ser tenidos en cuenta y ser tratados con afecto por los poderes públicos.

