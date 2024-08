Estamos en verano, momento para disfrutar de uno de los mayores placeres terrenales: quedar con los colegas. Ocurre que determinados amigos tienden a rumiar sobre los mismos problemas una y otra vez, repasando su última ruptura o un desencuentro en el trabajo.

Es natural buscar el apoyo de personas cercanas cuando nos enfrentamos a alguna situación adversa, pero cuando hablar constantemente de los problemas se convierte en la norma o patrón, es muy posible que solo se hable de la parte negativa de la vida, centrándonos en las emociones negativas que hay alrededor del problema.

El término co-rumiación hace referencia, en psicología, al proceso en el que dos o más personas comparten y hablan repetidamente de sus preocupaciones. Y, aunque pensemos que la co-rumiación nos hace sentir más cercanos a nuestros amigos, involucrarse demasiado en ella suele tener un efecto negativo en la amistad.

Conflictos

Mucha gente cree que, si se enfoca frecuentemente en un problema, de alguna manera se resolverá, pero lo que termina sucediendo es que esa rumiación incesante acaba generando más conflictos. Con el fin de evitar quedarnos atrapados, hay que conectar también con las partes más livianas de la vida, no solo con las penas. La solución no es guardar los problemas, sino tomar conciencia de cuándo se ha entrado en un bucle negativo, y poner límites. No olvides que tú no eres tus pensamientos, que se desvanecerán si no los retienes, ni le pones el foco de atención.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.com)