Llega la edad madura

Pasa el tiempo. Sumamos años y ojalá que también sabiduría. Irremediablemente se pierden facultades físicas y mentales, se cae el pelo, ves peor, tienes más enfermedades. Todo te pasa progresivamente y algunos no se dan cuenta, el resto de la gente sí. Es un proceso natural y lo mejor es aceptarlo y comportarse conforme a la edad de cada cual. Los que pretenden ser eternamente jóvenes normalmente hacen el ridículo y acaban en shock cuando se percatan de su triste realidad.

Adaptarse

El sistema te jubila, ya no eres útil y eso produce un brusco cambio de tu sistema de vida o de tu valoración social. No hay que deprimirse. Nuevas expectativas se abren ante ti, si sabes encontrarlas. En muchas culturas mandan los ancianos, se consideran los mejores. El promedio de vida del ser humano aumentó en el siglo XX más que durante todos los siglos anteriores. El mundial es de 71,5, el de España de 82,2, 85 en mujeres y 79,5 en hombres. El sentirse mayor es subjetivo, a cada cual le ocurre a una edad diferente. Tu estado dependerá de cómo hayas actuado a lo largo de tu vida, pero no tiene por qué ser malo, la esencia es adaptarse, aceptar la edad que vas ganando y sacar lo bueno de cada momento.

En todo caso ganas experiencias y recuerdos. Tú decides tu calidad de vida, hacer ejercicio, dormir y comer bien, mantener lo mejor posible tu salud y no tener preocupaciones absurdas. Ser lo más feliz posible. Es curioso porque todos deseamos llegar a la vejez y cuando esto ocurre nos quejamos de ella. Recuerda que la alternativa es morirse y la verdad es que la vida es bella.

Notario y doctor en Derecho