Personal qualificat en residències

Des d’UGT denunciem que la Funció Pública Valenciana no permet la professionalització del personal que atén a les persones majors a les residències de la Conselleria de Serveis Socials Igualtat i Habitatge i també l’excessiva rotació del nou personal. A la resta de residències de titularitat privada i concertada es demana la titulació de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria o altres qualificacions que garanteixen l’adequada atenció a les persones d’edat avançada. A més, el personal nou (de la borsa de treball de juliol de 2023, en la qual no es demana cap titulació adequada) només té un contracte de vint dies, renovable fins nou mesos.

El personal auxiliar és la base de l’atenció residencial perquè ofereix una atenció directa les vint-i-quatre hores del dia en totes les tasques i les cures als residents. Aquesta situació provoca que el personal de plantilla tinga una sobrecàrrega per assumir les tasques que l’empleat sense titulació no pot fer per manca de qualificació. Les noves contractacions, més que un reforç per als professionals, impliquen un desgast físic i emocional important ja que han d’ensenyar als companys i a les companyes sense tindre cap obligació. Aquestes persones una vegada han après, abandonen el lloc de treball, venen de noves i cal tornar-les a ensenyar.

La Generalitat Valenciana demana la professionalització del personal a totes les residències excepte a les seues, demostrant una manca de responsabilitat i sensibilitat per als majors atesos en les residències pròpies i pels seus professionals.

Volem menys rotació de personal

Des d’UGT denunciem aquesta lamentable situació que posa en risc la salut dels residents i és un menyspreu a les condicions laborals de les treballadores i dels treballadors de les residències de gent gran. Instem a Funció Pública a exigir de manera imminent la titulació de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria, de forma coherent, que l’Administració demana a totes les residències de persones majors i l’obertura anual de noves borses de substitució amb la titulació adequada, perquè les persones treballadores puguen gaudir de les seues vacances.

Secretaria general d’UGT Serveis Públics Comarques de Castelló