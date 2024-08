Solo faltó el Falcon

En este país nuestro en el que no logramos sacudirnos los genes de la picaresca nacional, espléndidamente descrita en nuestro Siglo de Oro, vivimos episodios de vergüenza protagonizados por los Rinconete y Cortadillo con corbata y nómina a cuenta del erario público. Al despropósito y desahogo del poder político le viene de perlas que la monumental desfachatez del vomitivo episodio de Puigdemont acontezca en un mes de agosto con olas de calor que invitan al sesteo.

Mientras el personal, harto de tanto fullero, intenta exprimir las vacaciones como puede, en el desesperado derecho de lograr descanso al margen de tanta mentira, llevada al insulto de la inteligencia ciudadana. Carlos Herrera ha sabido sintetizar la burda comedia del pasado jueves en Barcelona, protagonizada por el fugado expresidente de Cataluña: «Solo faltó que Pedro Sánchez le dejara el Falcon».

Así es. El presidente del Gobierno, haciendo honor a su estilo, no podía permitir la detención de Puigdemont, por dos razones fundamentales: 1ª. La investidura de Illa se habría truncado; 2ª. Con el líder de Junts en la cárcel, adiós a la legislatura del Ejecutivo de «progreso». Entre sendos tahúres de semejante talla, Sánchez/Puigdemont, nunca se sabe cómo van a estar marcadas las cartas. Un fino observador con años de oficio en Madrid me comenta que, tal vez, no habría que desdeñar un acuerdo in extremis pergeñado por Pedro y aceptado por Carles, a fin de propiciar puente de plata al rocambolesco personaje que tiene en la mano la gobernabilidad de España con sus siete votos en el Congreso. De otra manera resulta difícil de entender el porqué de la pasividad de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos servicios de información, como se ha reconocido desde fuentes oficiales, llevaban semanas trabajando en el seguimiento y localización del catalán en busca y captura. La orden del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Llarena, es de obligado cumplimiento para el conjunto de las fuerzas de seguridad del Estado. Al decir de un ex alto cargo policial, la detención de Puigdemont «no interesaba a nadie», asegurándome que «si Moncloa da la orden, hoy el fugado estaría entre rejas». Habrá que esperar a las explicaciones de los ministros Marlaska y Robles, ambos magistrados, a petición del juez Llarena, perplejo por el incumplimiento de una orden judicial que nunca fue materia exclusiva de los Mossos, cuerpo policial con marcado acento de bandería, como demuestra tan politizado historial de actuaciones.

'Show' de Puigdemont

Mientras continúa el grotesco show de Puigdemont, Sánchez se fuma un puro. Empero, el socialista y ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, entra en el primer capítulo del meollo que ha propiciado el espaldarazo de ERC al PSOE (ahora, con Illa, el PSC es lo mismo que Ferraz), la entrega de la Hacienda pública: «De cumplirse el acuerdo entre los socialistas y ERC, España mutaría hacia una confederación que debilitaría la igualdad de oportunidades, la equidad en los servicios públicos y la capacidad del Estado para la solidaridad».

Desde ayer Sánchez está de vacaciones en La Mareta, fumándose otro puro.

Periodista y escritor