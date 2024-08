Menorca o com perdre un paradís

Bon dia a tots. La història ens conta que el rei Jaume II, allà pels segles XIII-XIV, va establir un camí que vorejant la mar comunicava les torres de guaita. Va ordenar als cavallers d’aquell temps mantenir un cavall armat per voltejar l’illa per tal de vigilar les costes, tindre cura d’invasions i defensar l’illa de Menorca i dels seus habitants.

El camí, anomenat de Cavalls, és alguna cosa més que un sender, la seua recuperació, va significar una declaració de voluntat ecologista, al mateix temps que una reivindicació de propietat pública, una lluita contra l’especulació i l’apropiació de camins que barraven el pas a les propietats públiques.

En 2006, el Centre Excursionista va iniciar uns recorreguts a peu per l’illa de Menorca, seguint un camí encara en recuperació: el famós Camí de Cavalls. Per portar endavant l’idea, es va recopilar informació prospectiva per a preparar unes rutes costaneres per voltejar l’illa. Quan el 2006 férem la primera part del recorregut mariner, vam comprovar que les cales i llocs interiors als quals s’accedia per la senda de Cavalls, eren quasi verges, gaudien d’una ocupació limitada.

Es podia practicar el nudisme, estar al sol sense companyia indiscreta, ansiosos mirons de sorollosa i molesta actitud. Sols les cales més turístiques com Galdana, Macarella i similars urbanitzades, estaven massificades. Avui els habitants de totes les illes Balears, han renegat dels hostes temporals incontrolats i reivindiquen la propietat física, social i espiritual que fins ara ha estat present en les seues vides. S’han revelat i han dit prou, que forasters vindran que de casa ens trauran.

El problema és el turisme massiu i incontrolat actual, famolenc d’experiències, trencadores del que trepitgen i els especuladors turístics. La natura, el rovell de l’ou, s’ho beu la massificació, la invasió turística s’està carregant els llocs abans tranquils. Els llocs que el 2006 vam visitar, als que sols es podia entrar per sender i per la mar, en 2008 i 2010, els vaixells turístics, abocaven diàriament tanta gent que estaven com a sardines en bota i això pareix que ha anat a pitjor. Avui l’illa té camí que porta a deixar de ser de cavalls, un paradís, familiar tranquil i naturista, per transformar-se en un camí de rucs.