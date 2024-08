Sobre la vocación

Antaño, en uno de los frecuentes viajes a las Américas, por trabajo universitario, coincidí con un joven -frisaría los 30 años- que se dirigía a un lugar próximo a mi destino. Yo casi le doblaba la edad. Eran nueve horas y media de viaje en avión, suficientes para hablar largo y tendido sobre cualquier tema. Era médico, hijo de un afamado notario madrileño a quien yo conocía de nombre. Había regresado de un lugar del Amazonas para dar el sablazo (así me lo dijo textualmente) a su acomodada familia y recaudar dinero para construir allí un hospital.

Había renunciado a la vida plácida, le contó la decisión a su novia y marchó a una modesta zona amazónica tierra de misiones y comenzó su tarea como director del incipiente hospital, que, por lo que supe luego, llevó a feliz término.

La palabra vocación, del latín vocatio, acción de llamar, parece un poco desusada o, cuando menos, más entendida en sentido religioso. Es la inclinación hacia lo que quisiéramos dedicarnos, un estado, especialmente el sacerdocio, una llamada de Dios, me decía. Este es el sentido al que se refería mi compañero de viaje. Pero, hay vocaciones, claro. Son deseos e inclinación de personas a cierta profesión, acción o carrera. Su situación era de clarísima vocación religiosa. Y, como en el caso de las meigas, haberlas haylas. Por una serie de circunstancias, no tuve otra ocasión de hablar con el compañero de viaje, pero la larga conversación que tuvimos dejó una impronta en mi persona y pensé que, junto a esas informaciones publicitarias o desinformaciones que aparecen en ciertas publicaciones, aún hay gente buena y ejemplar. Con vocación de servicio… aunque no como decía la célebre película de Summers (1982), To er mundo e güeno. Pero alguno hay.

Profesor