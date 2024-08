Videollamada entrante

Hace un par de décadas, era impensable tener una reunión por videoconferencia o realizar una llamada en directo por vídeo con nuestros seres queridos. En 2003 nacía Skype, que democratizó el acceso a una nueva forma de relación a distancia a la que aún tardaría años en llegar Apple con FaceTime (2010), Google con Hangouts (2013) o Meet (2020), o la popularizada durante la pandemia, Zoom (2020). La velocidad del progreso nos sitúa en la posición contrapuesta pese a no haber pasado tanto tiempo: hoy nos llamamos por vídeo para aspectos banales, celebramos reuniones virtuales en mayor porcentaje que las físicas, y vemos e interactuamos con emisiones en directo de extraños que convertimos en nuestros referentes.

En medio de esa realidad, la Inteligencia Artificial lleva años trabajando en la siguiente fase: la creación de vídeo impulsado por IA. Y como la mayoría de las ramas de la IA, su aplicabilidad explora desde facetas amables y blandas, como la posibilidad de crear clips desde meras instrucciones textuales, con resultados sorprendentes en las últimas semanas con herramientas como Flux, Hedra, Lora o Gen-3; hasta otras inmorales o incluso potencialmente delictivas, como la suplantación de identidades por vídeo en forma de deepfakes para estafas de inversión, románticas, de reclutamiento o con fines políticos. Mientras cada vez más seremos capaces de generar nuestros propios vídeos partiendo de simples descripciones y con el único límite de nuestra imaginación, con mayor facilidad y acabados más realistas, conviviremos con vídeos que nos llegarán en cantidades ingentes, en diferido o en directo, que no sabremos distinguir si son ciertos o creados con IA. Debemos estar preparados no ya solo para poner en duda vídeos donde aparezcan personajes públicos, sino también aquellos con familiares o amigos. Porque, por mucho que nos esforcemos en construir una IA responsable, ética y legal, no tardará en entrarnos en el teléfono una llamada en vídeo de un clon virtual de alguien en quien confiamos…

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor de la UJI