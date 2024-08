Hay cosas que no tiene sentido informarlas ni explicarlas porque lo que se va a decir no aporta nada nuevo, es algo que se sabía, es lo de siempre. O dicho para que me entiendan: he leído una noticia que decía que, a partir de ahora, el PP se movilizará en una ofensiva política y judicial contra el gobierno de Pedro Sánchez. En conclusión, repito, lo de siempre desde que Aznar dijo aquello cuasi golpista de «el que pueda hacer que haga». Y es que hace tiempo que el PP perdió dos elementos esenciales de la acción política: el diálogo con el Gobierno y el derecho y deber de presentar una propuesta alternativa que permita al electorado la posibilidad de otra solución.

Ahora el PP todo lo limita a denunciar alguna supuesta barbaridad política del Gobierno que, aunque repetida y ampliada por medios afines, por no tener sentido se pierde en el silencio. O peor aún, denuncia alguna de las decisiones del Gobierno ante un tribunal con un juez de su sensibilidad ideológica y, después de meses de descrédito, se suele archivar la causa. Eso es la ofensiva política y judicial. El intento de construir una democracia sin política, es decir: sin diálogo, sin alternativa de soluciones, pero, eso sí, con propaganda que queme al Gobierno.

Por cierto, si alguien duda de lo dicho, le pongo un par de ejemplos: el PP, que en origen es la AP que no votó la Constitución, ahora la secuestran y la transforman en dogma inmutable y, de paso, se declaran sus defensores ante un PSOE que es el único partido que queda de los que la redactó y la respaldó. Pero, además, tienen la cara dura de rebajar impuestos a los ricos, recortar las inversiones en sanidad y educación y al tiempo acusar al Gobierno de España de derogar el Estado del bienestar.

Analista político