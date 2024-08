El silencio de Pedro

Pedro Sánchez disfruta de las bondades del palacete La Mareta, suntuosa propiedad que Juan Carlos I donó a Patrimonio del Estado. El pasado lunes el jefe del Ejecutivo aterrizaba en Lanzarote, uno de sus preferidos destinos gratis total, con la intención de sacudirse las semanas de alta tensión del verano más agitado de su ya movida presidencia iniciada con una moción de censura a Mariano Rajoy, revalidada en las urnas merced la infinita capacidad negociadora de quien no le duelen prendas con tal de conservar el poder.

Sánchez se ha largado a las Canarias sin decir ni mu sobre el pucherazo electoral en Venezuela (el ridículo Albares ha tenido el cinismo de arropar el vergonzoso apoyo de Zapatero al dictadorzuelo Maduro) y también ha hecho mutis respecto al canallesco episodio de Puigdemont fugándose en el coche de una paralímpica a la vista de quien lo quiso ver, no siendo el caso de los Mossos ni del Ministerio del Interior de Marlaska. No obstante, esta semana hemos sabido lo que opina Sánchez, de boca del sin par ministro Puente, sobre la orden de detención que afecta a Puigdemont, socio necesario en garantizar la gobernabilidad con los siete votos de Junts. Puente ha criticado a los jueces y ha repetido un argumentario a todas luces impresentable en boca de un miembro del Gobierno, ensuciando la esencia del Estado de Derecho: «Los tribunales no pueden extralimitarse en su interpretación de la amnistía». Ni una palabra crítica sobre el comportamiento del fugado, al que nadie quiso detener. Menuda ignominia.

Periodista y escritor