L’estiu és temps de deures. Com quant erem menuts i féiem aquells quaderns de repàs. També és temps d’oci i de vacances. No obstant això, este estiu no para l’activitat municipal a la Vall d’Uixó. Durant la setmana de les Penyes en Festes vam publicar el procés de licitació de les obres de reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament, amb una inversió de quasi tres milions d’euros cofinançats per la UE a través dels fons Next Generation.

Esta setmana també ha sigut molt intensa, perquè hem obert les ofertes per a urbanitzar Belcaire C, és a dir, l’ampliació del polígon industrial en més de 700.000 m². Este projecte és clau per al futur de la nostra ciutat, perquè farà possible que les empreses que ja estan ací puguen créixer i que noves puguen vindre a instal·lar-se. Una fita històrica, que estava en un calaix des de 2009 i que hem millorat i adaptat a les necessitats actuals de la indústria. Amb l’ampliació del polígon es crearan llocs de treball i garantirà el manteniment de molts altres.

En els polígons preparem el procés per a licitar les obres finançades per l’IVACE amb més de 870.000 euros. Abans de 2025 haurem instal·lat barreres de control d’accés nocturn, haurem creat dos zones de parking per a camions, haurem ampliat el circuit de videovigilància, haurem renovat trams de vorera i la xarxa d’aigües, haurem il·luminat els circuits de gincana i pump track, haurem fet un magatzem en la pista de ciclisme i haurem millorat les zones verdes. Tot per a tindre unes àrees industrials més atractives i competitives, amb més serveis i més amables i còmodes per als treballadors i treballadores.

Els xiquets i xiquetes també estan d’enhorabona esta setmana, perquè obrim l’splash park de la plaça del Parc. S’han instal·lat els jocs d’aigua en una zona que degradada, amb les antigues pistes d’skate en mal estat. El nou parc té un circuit de recirculació i filtració d’aigua per a no perdre ni una gota en moments de sequera.

Regeració urbana

Després de l’estiu licitarem les obres de regeneració urbana del barri Colonia San Antonio, que beneficiarà 16 blocs d’habitatges i espais públics, en altra iniciativa finançada amb Next Generation, que posarà en valor esta zona de la ciutat que tant ho necessita. Avancen les obres del Camí de l’Aigua en el barri del Roser i adjacents i les de rehabilitació de la Torre de Benissahat. El finançament europeu que ha arribat a la Vall és històric, amb més de 14 milions d’euros que podrien ampliar-se fins als 16 si es confirma una subvenció per a completar les excavacions del poblat de Sant Josep.

Altre projecte de transformació és el segon pavelló poliesportiu, una inversió de quasi 4 milions d’euros que està en marxa.

Tot açò farà que tornem amb els deures fets: no hem parat en agost ni juliol. També aprofitem per a fer actuacions de manteniment en escoles i per a continuar amb construint el nou CEIP Rosario Pérez, altra reivindicació històrica que avança a bon ritme. Ens mou l’estima per la Vall i per donar-li un futur d’esperança i oportunitats. Sé que serem capaços de créixer en els pròxims anys. I per això ni estiu ens aturem. Perquè cada valler i cada vallera són un motiu per a continuar treballant cada dia per a aconseguir tots els reptes que tenim al davant.

Alcaldessa de la Vall d'Uixó