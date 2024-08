Los museos etnológicos llevan un tiempo de moda. El mundo ha cambiado tanto en las últimas décadas que los hábitos de nuestros antepasados, incluso de los que llegamos a conocer, abuelos y bisabuelos, nos resultan ajenos y fascinantes. La gente joven ve un trillo o una romana como mis abuelos supongo que verían los cuchillos de piedra neolíticos. Algo sin sentido, arcano, de gente incuestionablemente distinta, incluso, permítanme la fea expresión, retrasada. Resulta curioso porque, enfrentados a un viejo telar, a un molino de agua, a un teléfono de rosca, el chaval de la actualidad no es capaz de hacerlo funcionar, ni siquiera conoce las bases físicas de su mecanismo. Mientras que nuestros antepasados recientes sí comprendían para qué servía una punta de flecha o cómo se realizaba una pintura rupestre.

Ahora bien, quién de los lectores sabría explicar de forma consistente la base científica de una tele o que envíes un wasap a Perú y lo reciban al instante.

En fin, que la tecnología nos ha superado y por mucho. Y, ojo, que ahí a la vuelta de la esquina nos espera la inteligencia artificial para reventar todos los paradigmas. ¿Será capaz la IA de crear tecnología que nos facilite la vida?

El otro día alguien me propuso una idea para escribir un libro, un ensayo. Le dije que el planteamiento era interesante pero que, cuanto menos, para decidir si tirar con el proyecto adelante, necesitaría algo más sólido, un índice medio desarrollado. Me lo mandó a la semana siguiente. Sin ninguna duda, se lo había hecho ChatGPT, Gemini o algo similar. En verdad, resulta fácil diferenciarlo de lo hecho por humanos, al menos de momento. Para responder tiré de refranero: «Donde las dan, las toman». Usé una inteligencia artificial para responderle, amablemente —así lo pedí—, que me seguía interesando la propuesta y que, cuando la tuviera hecha, por favor, que me la mandase. El resultado fue convincente. ¿Se acuerdan cuando hice aquí media columna usando ChatGPT? Pues eso. Está muy bien usar esas herramientas, es algo que tengo clarísimo. Pero no nos podemos salir de madre. Y no debemos olvidar de dónde venimos, cómo se apañaban los antiguos para sobrevivir, muchas veces arrancándole a la tierra frutos que requerían esfuerzos brutales para lo que solo disponían de su inteligencia y herramientas primitivas y simples.

Una joya en Cinctorres

Por eso es de admirar iniciativas que divulgan la cotidianidad de nuestros mayores, para vislumbrar entre la niebla vital un ápice de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, si es que vamos a algún sitio… Este verano he visitado el museo etnológico privado de Cinctorres, iniciativa de Armando Querol y Violeta Querol, quienes, con la colaboración de Vito Climent, nos mostraron un poco las raíces de las que procedemos. Verlo, tocarlo, es toda una experiencia. Si pasan por aquí cerca, no duden en visitarlo, lo mismo que el Museu de la Faixa, el de dinosaurios —cuando vuelva a estar disponible— y la colección de arte sacro de la iglesia de Sant Pere. Aprenderán y verán las cosas con sus ojos. Que no se las cuente una inteligencia artificial.

Editor de La Pajarita Roja