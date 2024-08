Yo sé que a muchos os cuesta no juzgar esto con doble rasero, pero... Un gobierno no ha enseñado los datos desglosados de su victoria. Los matemáticamente improbables porcentajes que dieron lucen así: 51,20000% a 44,10000%. Para no enseñar las actas denunciaron un hackeo del sistema sin pruebas (¿cómo dieron resultados totales, pues?). Se proclamó presidente por vía de urgencia el día siguiente al supuesto ganador. Las autoridades empezaron a encarcelar opositores y publicitar las operaciones de arresto en redes (las autoridades se jactan de ellas a través de vídeos editados en lo que llaman 'Operación Tun Tun'). Hay más de 20 muertos en protestas. Los observadores más relevantes aceptados en las elecciones, la ONU y el Centro Carter, denuncian que los comicios no se ajustaron a los estándares democráticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (crucial para que el mundo conociera los horrores de Videla en Argentina) afirma que en ese país se lleva a cabo «terrorismo de Estado». Los aliados de ese gobierno, Brasil y Colombia, exigen verificación imparcial de los resultados, como la UE y la OEA. Chile, también de izquierdas, dice que a ellos la situación les recuerda a su trágico pasado.

Hoy se cumplen tres semanas y aún no han mostrado las papeletas. Esto no va de ideología o de que la derecha le caiga mal a uno. ¿Qué más necesitáis para llamar dictadura a lo que hay en Venezuela?