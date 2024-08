El SOM y el Grau

El SOM Fest le hace mucho bien al Grau. De eso no hay duda. Mientras otros festivales, por ser generoso y llamarlos así, no hacen más que molestar a los vecinos y ensuciar el entorno, tanto en Castellón como en Benicàssim u otras poblaciones, el SOM es todo un ejemplo de colaboración público-privada.

Los restaurantes del distrito marítimo se benefician, impepinablemente, de la asistencia de público al Club Náutico. Las heladerías, las coctelerías y las cervecerías, también.

La programación es para todos los gustos. A mí, personalmente, me ha gustado mucho algún concierto de esta edición y muy poco otro. Pero no importa lo que a mí me guste o deje de gustar, lo relevante es que el comercio local se beneficia.

Todos tenemos en mente ejemplos de festivales que no permiten a los asistentes entrar y salir libremente del recinto. Festivales multados por la administración de Competencia y Consumo. Festivales que ensucian su entorno como si no hubiera un mañana. Festivales que solo aportan beneficios a la empresa organizadora. Y ese tipo de festival es bastante menos beneficioso para la ciudadanía.

Quiero utilizar estas líneas para felicitar a las dos administraciones locales, la anterior y la actual, por apoyar un evento como este. Hay que saber diferenciar la paja del grano.

Escritor