Campoamor y Castellón (I)

El 6 de noviembre de 1847 tomaba posesión de su cargo de jefe político de la provincia de Castellón Ramón de Campoamor. El literato asturiano se había ganado la voluntad de la reina madre, María Cristina, al dedicarle su libro de poemas, Ayes del alma, recompensado, en 1846, con su nombramiento de Consejero Real. Castellón fue su primer cargo de gobierno. En la hoy Puerta del Sol esperaba a la berlina procedente de Valencia, en la que viajaba el nuevo mandatario, el alcalde, José Galván, al frente de todos los munícipes y diputados provinciales, quienes le acompañaron, a través de las calles polvorientas, a la antigua casa de los ViIlafañe y los Andreu, sede del gobierno provincial. En la citada Fonda del León, parada de la diligencia que unía Valencia con Barcelona, se expendían los billetes para efectuar el trayecto.

No le debió causar muy buena impresión al poeta de Navia el estado de la ciudad, cuando, a los pocos días del inicio de su mandato, prescribe un acuerdo según el cual manda a los vecinos, que en el término de tres días, arreglase cada uno el espacio viario frente a sus respectivas casas, con grava o cascajo menudo, incurriendo en multa, de diez reales, caso de no hacerlo. Asimismo obliga al Ayuntamiento a hacer lo propio con las calles y plazas de su incumbencia y a cimentar un trazado de aceras en las vías públicas que no disponían de ellas. Otra de sus órdenes inmediatas fue prolongar el encendido del alumbrado público hasta las 12 de la noche, el replateo de los reverberos de aceite, para aumentar el poder reflectante de las candelas.

Cronista oficial de Castelló