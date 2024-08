Crònica d’un viatge a Venècia (I)

Una celebració, un deler, una promesa, per qualsevol motiu o sense ell, sempre és un plaer gratificant visitar Venècia. Si és la primera vegada és un descobriment que extasia. Per una d’aquestes situacions, anàrem a la ciutat dels canals i de la mar, a l’albufera que es forma en la desembocadura del riu Po. El que ens voltava ens transportava a la seua història de comerç, de guerres, de navegacions i mariners.

Venècia és una ciutat més menuda que Castelló, amb una població semblant: uns seixanta mil habitants i, una exagerada quantitat de visitats que atabala. Malgrat tot, és tranquil·la, sense angoixa, ni tan sols en les entrades als llocs més simbòlics, plena d’història, conservada tal qual des de fa centenars d’anys. La pobra il·luminació dels carrerons, i carreronets, els fa íntims, una intimitat sols trencada per la il·luminació de les botiguetes que aquí i allà es troben obertes. Els palaus, esglésies, construccions de tota mena i, els mateixos canals parlen de la seua riquesa, de la magnificència del seu poder econòmic, militar i comercial que trobes en els grans canals i en els carrerons, a tot arreu.

En els campis (placetes) hi ha brocals d’antigues cisternes que recollien aigua de pluja per beure, l’aigua dels canals és bruta i salobrenca. A Venècia, sols hi ha una plaça, la de Sant Marc, lloc carregat amb tota la història de la ciutat, el centre neuràlgic del seu govern, l’esplendor per antonomàsia de la societat. La ciutat de Venècia és tot un comerç: tendes, hotels, bars, restaurants, esglésies, quioscos, paradetes, carnisseries, òptiques.

Tot i més, creat per a honorar el començ. L’infinit nombre de canals i pontets, són les vies de comunicació ràpides. El nombre de góndoles és tant que han perdut el tòpic del romanticisme. Pot ser que tota ella siga romàntica si saps trobar el lloc adequat en el moment oportú, i la companya adient.

A pesar del gran nombre de visitants, i ciutadans, és una ciutat tranquil·la, amable, sense grans sorolls, un lloc on pots assentar-te en el banc d’un campi o en la plaça Sant Marc, i escoltar una música fascinant, tocada per músics de carrer o per una orquestra.