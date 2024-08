La marjaleria es para el verano

Lo de la marjaleria de Castellón no es fácil, hay que reconocerlo. Pero por fin disponemos de todos los instrumentos urbanísticos para arreglarlo de una vez por todas. En la pasada legislatura nos encargamos de fijar las bases para legalizar todas las casas de esta zona húmeda al aprobar el Plan General y crear una legislación que permite legalizar todas las casas afectadas, distinguiéndolas entre las que están en suelo urbano y en no urbanizable.

Estas últimas son más fáciles de legalizar a través del procedimiento de minimización de impacto territorial que lo puede lograr y tramitar fácilmente usted, si es uno de los afectados, acudiendo al manual que editamos en la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, que puede encontrar en la web https://mediambient.gva.es/es/web/urbanismo/como-legalizar-tu-casa-de-campo.

Es muy fácil. Allí tiene usted los formularios a rellenar y la documentación a aportar. Y gratis. No tiene porqué ponerse de acuerdo con el vecino si no quiere. Y la única condición es que su casa no forme parte de un núcleo con una densidad superior a 10 viviendas por hectárea.

Algo que en la marjaleria es relativamente fácil, porque de ser así su casa estaría dentro de suelo urbano y el procedimiento es otro y un poco más complejo. Aunque el incremento de valor de sus propiedades será mucho mayor, el esfuerzo económico también lo es. Este suelo puede tener soluciones ágiles y que no pesen al bolsillo de los dueños con el pago de golpe de cuotas de urbanización. Pero será en otro artículo.