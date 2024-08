Imagino que no les resultará extraño si digo que tengo amigos que emiten exclamaciones contra el Gobierno del PSOE cada vez que, como estos días, se excarcelan o se acercan a Euskadi presos de ETA. Aunque reconozco que a mí tampoco me resulta raro ese tipo de comportamiento alarmista. Posiblemente porque conozco a personas con esas características. Pero, también, porque entiendo, aunque no comparta, que pueda existir quien, por razones políticas, morales, de justicia o de mala leche, considera que quien mata a un ser humano no tiene derecho al perdón, ni a la reinserción, ni a la libertad, ni a la vida. Ejemplos de esta afirmación existen. Solo tienen que leer el Boletín de Sesiones del Congreso y verán cómo diputados del PP y Vox han criticado acercamientos y excarcelaciones.

Lo que pasa es que las reprobaciones de algunos parlamentarios del PP y Vox de ahora tienen algunas características diferenciales: hablo de gentes que guardaron silencio cuando, matando periódicamente ETA, Aznar la rebautizó como Movimiento Vasco de Liberación y, en su presidencia y en la de Rajoy, se posibilitaron acercamientos masivos de presos a Euskadi.

Eran tiempos en los que la derecha política soñaba con una ETA que se rendía en sus manos. Pero, además, son gentes que estaban en contra de la Constitución y, ahora, frente al PSOE o Cataluña se declaran garantes de las esencias constitucionales. Pero, con sus críticas, se contradicen y se manifiestan enemigos de la reinserción que busca toda nuestra normativa democrática. ¿Qué pasa? Que, por desgracia, algunas de estas críticas no se hacen por razones constitucionales ni éticas y solo buscan quemar al Gobierno y acercarse, como sea, al poder.

Analista político